Długie godziny przed ekranem, zabiegany styl życia, stres, mało snu? To nie są łatwe warunki dla naszej skóry. Do tego dochodzi zmienna pogoda, nadmierna ekspozycja na słońce i zanieczyszczenia. Często prowadzi to do pojawienia się wczesnych oznak starzenia się cery, pogorszenia jej stanu i wielu innych niepożądanych problemów.

Reklama

Mat. prasowe

Natura zna nasze potrzeby

Marka Nu Skin® postanowiła odpowiedzieć na wszystkie wyzwania współczesnej pielęgnacji. Postawiła na kosmetyki, które łączą w sobie osiągnięcia nauki i naturalne składniki. I tak skład produktów z linii pielęgnacyjnej Nutricentials zawiera kompleks bioadaptacyjnych (takich, które mają zdolność do przetrwania w ekstremalnych warunkach) składników roślinnych: widliczki łuskowatej, grzyba Chaga, żeń-szenia syberyjskiego, różeńca górskiego i szczodraka krokoszowatego.

W efekcie – włączając do pielęgnacji choćby jeden kosmetyk z tej linii – pomagamy naszej skórze lepiej dostosować się do zmiennych warunków otoczenia. Niezależnie od czynników zewnętrznych, cera zachowuje promienny blask.

Do wyboru mamy szeroką gamę szesnastu produktów (tak, aby każda z nas znalazła coś dla siebie). Są preparaty do oczyszczania skóry, toniki, kosmetyki nawilżające, maska, scrub oraz serum. Jak przekonuje ekspertka marki Nu Skin® Bianka Juhász świadomość wyzwań, jakim musi sprostać nasza cera, znacznie ułatwia dobór odpowiedniego produktu. Jednocześnie zachęca nas do wypróbowania kosmetyków o konsystencji, których do tej pory mogłyśmy unikać. Potrzeby naszej skóry zmieniają się, podobnie jak my same.

Zobacz także

Mat. prasowe

Maksymalne nawilżenie i blask

Teraz do kolekcji Nutricentials dołączyły trzy nowe produkty – rozświetlający krem pod oczy Eye Love Bright Eyes, mineralny filtr przeciwsłoneczny na dzień Complexion Protection oraz maska do stosowania na noc Pillow Glow.

Ten pierwszy można stosować zarówno rano, jak i wieczorem. Przynosi natychmiastową ulgę i przyjemnie ochładza. Dzięki mieszance zawierającej glicerynę, wyciąg z kory albicji biało-różowej i darutozyd pomaga zmniejszać widoczność bruzd i zmarszczek wokół oczu. W połączeniu z wyciągiem z Lespedeza capitata (Lespedeza Capitata Leaf/Stem Extract) redukuje opuchliznę i oznaki zmęczenia. W efekcie skóra wokół oczu wygląda na bardziej wypoczętą i zregenerowaną.

Drugi to lekki produkt z filtrem mineralnym SPF 50 i karnozyną (składnik przeciwutleniający) o szerokim spektrum działania. Pomaga chronić skórę przed codziennymi stresorami, zwiększa jej odporność na zanieczyszczenia oraz światło niebieskie i promieniowanie podczerwone (co pozwala uniknąć przebarwień, zmatowienia i przedwczesnych widocznych oznak starzenia się skóry). Produkt należy nakładać codziennie rano przed wyjściem na słońce.

Z kolei trzeci kosmetyk intensywnie odżywia i nadaje skórze zdrowy, promienny wygląd. Nakładamy go przed pójściem spać (maksymalnie trzy razy w tygodniu), aby każdego ranka cera była o 150% bardziej nawilżona!* Dodatkowo pochodna czerwonych wodorostów (składnik pozyskiwany ze skandynawskich wód) wspomaga naturalną barierę ochronną skóry, a gliceryna pozwala utrzymać wilgoć.

Po który z kosmetyków Nu Skin® sięgnięcie teraz?

Mat. prasowe

*Badanie kliniczne: Wyniki niezależnej 24-godzinnej oceny klinicznej in vivo przeprowadzonej na grupie 17 zdrowych kobiet i mężcyzn w wieku co najmniej 18 lat. Poziom nawilżenia skóry mierzono korneometrem w trzech obszarach; w miejscu aplikacji produktu Pillow Glow oraz w dwóch innych obszarach, które służyły jako dodatnia próba kontrolna (gliceryna) i ujemna próba kontrolna (partia skóry bez preparatu pielęgnacyjnego).

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Nu Skin®