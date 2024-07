Dawid Woliński to nie tylko jeden z najpopularniejszych polskich projektantów, ale też chyba najlepiej wyrzeźbione ciało naszego show-biznesu. Dawid chętnie chwali się efektami swojej pracy na siłowni na Instagramie. Przypomnijmy: Ale on ma ciało! Woliński wrzucił NAGIE zdjęcia

Nie jest oczywiście sekretem, że tak świetnią formę Woliński zawdzięcza częstym wizytom na siłowni. Wiadomo jednak, że równie ważna co ćwiczenia jest też odpowiednio zbilansowana dieta. W rozmowie z AfterParty.pl Dawid zdradza swój sekret na doskonałą sylwetkę:



Mam taki tryb życia, że musiałem ukraść sobie dwie godziny dziennie i ten czas spędzam na siłowni, ale łącze to też z rozsądną i zdrową dietą. Jem makaron, dużo białego miesą, ale unikam cukru, tłuszczu i gotowanych warzyw. Reszta to jest ciężka praca - duże ciężary, dużo biegania i aktywności ruchowej. Nawet jeśli jesteśmy w pracy to warto zdecydować się na jakąś krótką serię ćwiczeń, choćby brzuszki, bo to naprawdę zajmuje tylko chwilę - powiedział projektant w rozmowie z nami.