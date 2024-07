Mamy dla Was nowy cykl - After z Party!. Będziemy w nim pokazywać kulisy ważnych wydarzeń w polskim show-biznesie. Pierwsza odsłona - to wywiad z projektantem Dawidem Wolińskim, na którego pokazie niedawno gościliśmy. Opowiedział nam, co go inspirowało przy pracy nad kolekcją oraz o czym myśli, gdy zgasną już światła na wybiegu. Zdradził też, jak jego muzy czują się w kreacjach z najnowszej kolekcji...

Reklama

Moje muzy muszą mnie inspirować. Dzisiaj bardzo pewnie się czułem, bo pojawiły się u mnie Małgorzata Socha i Małgorzata Kożuchowska, które przyszły w najnowszych kreacjach. Taka pierwsza aprobata gwiazd, to jest fajne, bo kiedy one bez oporu zakładają sukienki i czują się tak, jak powiedziała mi dzisiaj Gośka Socha "jak torpeda", to jest super - powiedział Dawid Woliński w rozmowie z Party.pl.

Co jeszcze projektant zdradził tuż po pokazie? Dowiecie się z materiału wideo. Zobacz też: Plejada gwiazd na pokazie Dawida Wolińskiego. Jak wyglądały Socha, Sokołowska, Ślotała... ZDJĘCIA.

Małgorzata Socha w kreacji Dawida Wolińskiego.

Reklama

Dawid Woliński po pokazie.

Zobacz także