Projektant mody, celebryta a teraz także... twórca lakierów do paznokci? Dawid Woliński prezentuje swoją nową kolekcję NeoNail Thermo Color by Dawid Woliński. Co zainspirowało go do zaprojektowania linii lakierów hybrydowych?

Dawid, na co dzień projektujesz dla kobiet. Twoje kolekcje wyróżniają najlepsze tkaniny, ciekawe i kobiece fasony, dbałość o detale. Czym dla ciebie jest kwintesencja kobiecego stylu?

Dawid Woliński: Podczas projektowania nie skupiam się tylko na sukience, zwłaszcza przy projektach indywidualnych. Biorę pod uwagę charakter kobiety, skupiam się na całej sylwetce, wizualizuję jak kreacja będzie zachowywać się w ruchu, nie tylko na zdjęciu. Bo moda ma nam przede wszystkim służyć, nie tylko zdobić. Kobiecy styl wyraża się w ubraniu, ale również w dodatkach, makijażu i manicure – wtedy tworzy doskonałą całość. Gdy dodamy do tego kobiecy uśmiech, sposób poruszania się, dopiero wtedy możemy mówić o pełni stylu.

Obejrzyj kulisy sesji wizerunkowej NeoNail Thermo Color by Dawid Woliński:

No właśnie, manicure. Na rynek weszła twoja kolekcja lakierów hybrydowych dla Neonail. W jaki sposób doszło do tej współpracy?

Moja serdeczna przyjaciółka Joanna Krupa jest ambasadorką NeoNail już od ponad roku. Często opowiadała mi o lakierach hybrydowych, o których jako mężczyzna wiedziałem oczywiście niewiele, ale podczas naszych wspólnych wakacji w Grecji zauważyłem jedną rzecz – ich trwałość! Niezależnie od tego, czy cały dzień spędziliśmy na plaży, uprawialiśmy sport, imprezowaliśmy czy przygotowywaliśmy posiłki, paznokcie Joasi zawsze wyglądały perfekcyjnie. Pięknie lśniły i nie było mowy o odpryskach, a w Grecji spędziliśmy ponad dwa tygodnie! Wtedy pomyślałem, że to jest coś, co powinna mieć każda kobieta – bo manicure hybrydowy oszczędza wasz cenny czas i zawsze wygląda doskonale. Asia zawsze chwaliła produkty NeoNail, dlatego, kiedy pojawiła się możliwość współpracy z tą marką, zgodziłem się bez wahania.

Posłuchaj, co Dawid Woliński mówi o swojej kolekcji dla NeoNail:

Opowiedz więc o tej kolekcji. Jaka ona jest i czym się wyróżnia?

Thermo Color by Dawid Woliński to kolekcja termicznych lakierów hybrydowych – czyli takich, które zmieniają swój kolor zależnie od temperatury. Utrzymałem ją w subtelnych, pastelowych kolorach, które będą prawdziwym hitem tej wiosny! Już jedno spojrzenie na paletę barw wystarczy, by w naszych głowach zapanowała kolorowa wiosna! Delikatne róże, błękity, zielenie czy żółcie będą doskonale pasowały do wiosennych i letnich stylizacji. Szarości zakopmy głęboko w szafie, niech czekają do kolejnej zimy. To, co najbardziej podoba mi się w tej kolekcji, to kolor, który zmienia się w zależności od temperatury: jaśnieje, gdy jest ciepło, ciemnieje, gdy jest zimno. Manicure już nigdy nie będzie nudny!

Brzmi fantastycznie! Na pewno niejedna kobieta skusi się na te lakiery. Czy zaprojektowanie kolekcji lakierów hybrydowych zainspirowało cię również do stworzenia specjalnych projektów modowych?

Oczywiście! W sesji zdjęciowej promującej kolekcję wystąpiłem wraz z Joanną Krupą. Asia pozowała w sukienkach, które zaprojektowałem specjalnie na potrzeby kolekcji NeoNail Thermo Color by Dawid Woliński. Kobiece, zwiewne, w pastelowych odcieniach – są dokładnie takie jak moje kolory NeoNail!

NeoNail

Jakie wiosenne trendy polecisz kobietom? Jakie masz dla nich wskazówki na nowy sezon?

Drogie panie, moda to zabawa, ale styl to wy! Szukajcie rozwiązań, kolorów, fasonów, w których znajduje się cząstka waszego charakteru. Pamiętajcie o uzupełnieniu pięknych ubrań dodatkami, które będą dopełnieniem doskonałego looku – zwłaszcza o manicure, bo zadbane dłonie i paznokcie to wizytówka każdej stylowej kobiety. Z lakierami hybrydowymi NeoNail macie pewność, że wasz manicure będzie nie tylko piękny, ale również trwały i lśniący, nawet do 21 dni.

NeoNail

Co znajdziemy w kolekcji NeoNail Thermo Color by Dawid Woliński?

Jeden kolor to dla ciebie za mało? Lakiery z kolekcji Dawida Wolińskiego dla Neonail są termiczne, co oznacza, że każdy z nich zmienia swoją barwę w zależności od temperatury – to tak naprawdę dwa w jednym! Dzięki nim osiągniesz efekt ombre bez najmniejszego wysiłku. Jak to możliwe? Ciepło naszego ciała powoduje, że część paznokcia przy skórze jest jasna, natomiast ta wystająca poza palec – ciemnieje. Ten sam lakier inaczej będzie też wyglądać w ciepłym pomieszczeniu, na zimnym powietrzu czy w wodzie. Magia!

W kolekcji Dawida Wolińskiego znajdziemy dziewięć zmieniających się lakierów, czyli w sumie aż osiemnaście kolorów! Są to piękne, wiosenne pastele, które zachęcają do zabawy barwami. Fiolety, róże, błękity i mięta. Wybór jest naprawdę duży!