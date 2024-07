Dawid Podsiadło na Top Trendy 2014. Występ Dawida Podsiadło Top Trendy 2014. Dawid Podsiadło na Top Trendy 2014 wideo

Festiwal Top Trendy w Sopocie to nie tylko niezapomniane występy gwiazd na scenie, ale też niezwykle prestiżowy koncert "TOP", podczas którego co roku poznajemy dziesiątkę artystów, którzy sprzedali najwięcej płyt w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Wczoraj na scenie Opery Leśnej bezapelacyjnie triumfował Dawid Podsiadło za sprzedaż albumu "Comfort & Happiness", choć konkurencja była ogromna. Przypomnijmy: Top Trendy 2014: Poznaliśmy najlepszego artystę TOP

Młody wokalista nie miał też sobie równych jeśli chodzi o sam występ. Dawid zaprezentował publiczności swoje dwa przeboje - liryczny utwór "4:30" oraz przebój poprzednich wakacji czyli "Trójkąty i Kwadraty". Fani muzyka byli pod niesamowitym wrażeniem jego umiejętności wokalnych, a on sam w wywiadach uwodził skromnością i poczuciem humoru. W rozmowie z AfterParty.pl Podsiadło przyznał, że tak duża ilość nagród za jego płytę to przesada i niesprawiedliwość.

To jest wszystko bardzo miłe i bardzo fajne. W sumie uważam, że to jest trochę przesada i niesprawiedliwe, że tyle nagród dostajemy, ale też jakby mam świadomość, że to już nigdy się nie powtórzy raczej, bo ciężko byłoby powtórzyć taki sukces jaki osiągnęliśmy przy pierwszej płycie. Ale mam też nadzieję, że i tak będziemy mieli zaufane grono odbiorców, którzy będą nas wspierali i lubili to, co będę wydawał w przyszłości sam czy pod innymi szyldami - wyznał w rozmowie z nami Podsiadło tuż po zejściu ze sceny.