Paparazzi przyłapali ostatnio Davida i Victorię Beckham jak szli do popularnej angielskiej restauracji. Wystrojeni, tylko we dwoje nie zwracali uwagi na błyski fleszów. Jak gdyby nigdy nic weszli do środka i usiedli jedząc pyszną kolację. Czyżby w ich związku kryzys o jakim ostatnio donosiły brytyjskie media został zażegnany? Mamy nadzieję, że tak.

