Tej wiosny David Bowie powraca z nowym albumem. Już w połowie marca na sklepowych pułkach pojawi sie longplay "The Next Day". Płytę zapowiada teledysk do singla "The Stars (Are Out Tonight)". W produkcji oprócz samego artysty możemy zobaczyć zdobywczynię Oscara Tildę Swinton oraz gwiazdy świata mody Saskię de Brauw oraz androgynicznego Andreja Pejica.

