David Beckham z córką Harper Seven na zakupach w Los Angeles

W amerykańskim show-biznesie nie brakuje rodzin doskonałych - pięknych, znanych i bogatych. Wszystkimi można zachwycać się jednakowo, ale we wszelkich rankingach mogą wygrywać tylko oni - Beckhamowie. Przypomnijmy: David z małą Harper na pokazie kolekcji Victorii. Rodzina jak z obrazka!

Córeczka milionerów, mała Harper Seven rośnie jak na drożdżach. Ostatnio paparazzi przyłapali Davida z jego kochaną córką na zakupach. Beckham jak zwykle wyglądał stylowo, ale to Harper skradła całe show - uśmiechając się i całując tatę raz po raz w drodze do auta. Aż miło popatrzeć!

Zobaczcie Davida z córką na zakupach w Los Angeles: