Cała rodzina Beckhamów przebywa obecnie w Londynie. Pokazywaliśmy Wam już zdjęcia bardzo szczupłej Victorii na zakupach z dziećmi. Przypomnijmy: Wychudzona Victoria Beckham na zakupach z dziećmi

Czwórka pociech to nie lada wyzwanie dla rodziców, więc nie dziwi fakt, że para dzieli się obowiązkami. W poniedziałek na spacer z córką Harper tym razem wybrał się David. Piłkarz na co dzień gra teraz we francuskim klubie Paris Saint-Germain ma ostatnio rzadszy kontakt z dziećmi, więc wykorzystuje każdą okazję, aby spędzać z nimi czas. Trzeba przyznać, że nawet w codziennym wydaniu Beckham prezentuje się piekielnie seksownie.

Na spacerze w Londynie towarzyszyła im sławna projektantka Stella McCartney, która od lat przyjaźni się z Beckhamami. Myślicie, że daje już modowe rady małej Harper?

Zobacz zdjęcia ze spaceru Beckhama i małej Harper w naszej galerii: