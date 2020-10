Dariusz Gnatowski ze "Świata według Kiepskich" nie żyje. Jego żona Anna i córka Julia pomagały mu w walce z chorobą

Dariusz Gnatowski, aktor wcielający się w Boczka ze "Świata według Kiepskich", nie żyje. Gwiazdor zmarł w wieku 59 lat. Aktor nigdy nie był na świeczniku, na ściankach bywał od czasu do czasu i o swojej rodzinie mówił bardzo rzadko. Okazuje się jednak, że jego żona Anna i córka Julia były w jego życiu bardzo ważne - pomagały mu w walce z otyłością i cukrzycą. Te dwie choroby, i walka z nimi, zupełnie zmieniły jego życie.

Dariusz Gnatowski osiem lat temu dowiedział się, że cierpi na cukrzycę typu drugiego. W rozmowie z "Na żywo" mówił, że to jego żona i córka pomogły mu w walce z chorobą. Wtedy musiał zmienić totalnie wszystko - swój styl życia, dietę, podejście do aktywności:

Schudł wtedy 25 kilogramów. Musiał pożegnać się ze słodkościami, które tak bardzo kochał:

Węglowodany, czyli to, co łasuchy lubią najbardziej - ciasta i wszelkie słodkości. Jeśli chce się żyć, to zrezygnowanie ze słodyczy nie jest jakimś arcytrudnym przedsięwzięciem - mówił dla "Na żywo".