"Ósmego dnia zdjęć patrzę, a Anka siedzi w polu i płacze. Zdenerwowałem się, pobiegłem i mówię: "Mów, kto Ci co zrobił". "Nie, nie, reżyserze, to nie to". "A co się stało?". "Pani Szaflarska zaproponowała, żebyśmy na ty przeszły. Ja się wzbraniałam, no jak to? A ona: "Przecież my koleżanki aktorki jesteśmy. Danusia jestem".

Ania odpowiedziała Pani Danucie, że nigdy w życiu nie powie do niej po imieniu. A ona wtedy na to: "No to nie będziemy grały", wspomina Radosław Piwowarski.