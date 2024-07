W ciągu ostatnich tygodni mamy prawdziwy wysyp znanych i lubianych w reklamach. Niedawno sieć komórkowa Play namówiła do współpracy m. in. Macieja Stuhra, Agnieszkę Dygant i Małgorzatę Sochę, a w spotach promujących kawę postanowiły o sobie przypomnieć siostry Przybysz z zespołu Sistars czy Anita Lipnicka i John Porter. Do grona gwiazd, które swoją twarzą firmują lubiane przez konsumentów marki dołączył Daniel Olbrychski.

Reklama

Legenda polskiego kina wystąpiła właśnie w najnowszej kampanii dyskontów spożywczych Biedronka. W spocie aktor deklaruje, że uwielbia polską żywność oraz kuchnię. Olbrychski docenia bowiem smak polskiego chleba, wędlin, mleka oraz zapach polskich jabłek. Daniel Olbrychski ostatni raz w reklamie wystąpił 10 lat temu. Aktor u boku Maryli Rodowicz sygnował lody Koral.

Reżyserem reklamy, która do połowy marca będzie emitowana w telewizji i kinach jest Xawery Żuławski. Twarz Olbrychskiego rekomendująca polską żywność z Biedronki pojawi się również na billboardach oraz w prasie.

Zobacz: Paweł Deląg reklamuje Biedronkę

Zobacz także

Reklama

Najdziwniejsze reklamy z udziałem gwiazd: