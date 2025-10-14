D’Angelo, właściwie Michael Eugene Archer, był jednym z najważniejszych artystów współczesnego R&B i neo-soulu. Zadebiutował w 1995 roku albumem „Brown Sugar”, który nie tylko przyniósł mu uznanie krytyków, ale przede wszystkim zrewolucjonizował brzmienie gatunku. Jego charakterystyczny, pełen emocji głos oraz unikalne podejście do kompozycji sprawiły, że niemal z dnia na dzień zyskał status ikony.

W ciągu swojej kariery współpracował z czołowymi przedstawicielami światowej sceny muzycznej - m.in. Jay-Z, Snoop Doggiem, Q-Tipem, Lauryn Hill, Raphaelem Saadiqiem i Royem Hargrove’em. Jego twórczość stała się inspiracją dla całych pokoleń artystów zajmujących się zarówno R&B, jak i hip-hopem. Najbliżsi właśnie poinformowali o śmierci D'Angelo.

D'Angelo nie żyje

Informacja o śmierci D’Angelo została przekazana przez jego rodzinę w oficjalnym oświadczeniu dla Variety. Artysta zmarł 14 października 2025 roku w wieku 51 lat.

Jesteśmy zasmuceni, że może zostawić po sobie jedynie drogie wspomnienia, ale jesteśmy dozgonnie wdzięczni za dziedzictwo niezwykle poruszającej muzyki, którą po sobie pozostawia

Przyczyny śmierci D'Angelo

Jak potwierdziła rodzina i serwis TMZ, przyczyną śmierci był rak trzustki. D’Angelo od dłuższego czasu zmagał się z chorobą, prowadząc - jak określili to bliscy - „długą i odważną walkę z nowotworem”.

„Błyszcząca gwiazda naszej rodziny zgasła... Po długiej i odważnej walce z rakiem, z żalem ogłaszamy, że Michael D’Angelo Archer został wezwany do domu i odszedł z tego świata” - napisali bliscy w poruszającym komunikacie.

Rodzina zaapelowała o uszanowanie ich prywatności i zachęciła fanów do wspólnego przeżywania żałoby oraz celebracji muzycznego dziedzictwa artysty.

Jakie były największe osiągnięcia D’Angelo?

D’Angelo był laureatem czterech nagród Grammy. Dwie z nich otrzymał za Najlepszy album R&B – za „Voodoo” (2001) i „Black Messiah” (2016). Album „Live at the Jazz Cafe” oraz debiutancki „Brown Sugar” także cieszyły się ogromnym uznaniem i kultowym statusem wśród fanów.

Szczególnym momentem w karierze artysty był singiel „Untitled (How Does It Feel)”. Utwór ten, będący hołdem dla Prince’a, wyróżnił się nie tylko warstwą muzyczną, ale także pamiętnym, minimalistycznym teledyskiem, w którym D’Angelo wystąpił pozornie nago na czarnym tle. Klip stał się jednym z najbardziej ikonicznych obrazów w historii muzyki R&B.

Jego utwory, takie jak „Really Love” czy „The Root”, poruszały serca milionów słuchaczy na całym świecie.

Czy D’Angelo planował muzyczny powrót?

Jeszcze w 2024 roku Raphael Saadiq ujawnił w podcaście „Rolling Stone Music Now”, że D’Angelo pracował nad nowym albumem. Projekt miał być „pełen energii i pasji”, a sam artysta był bardzo podekscytowany powrotem do studia. Niestety, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, nie udało mu się ukończyć płyty.

Zapowiedź nowego materiału wywołała wówczas ogromne poruszenie wśród fanów, którzy z utęsknieniem czekali na kolejne muzyczne dzieło od swojego idola. Niedokończony album pozostanie symbolicznym śladem nieukończonej artystycznej drogi.

D’Angelo - rodzina, dzieci

D’Angelo pozostawił po sobie troje dzieci – dwóch synów i córkę. Matką jego pierworodnego syna była wokalistka Angie Stone, z którą artysta przez pewien czas był związany. Tragicznie, Angie Stone zmarła na początku 2025 roku w wypadku samochodowym, co było osobistym ciosem dla D’Angelo i jego najbliższych.

Pomimo życia w blasku reflektorów, wokalista R&B i ikona neo-soulu bardzo cenił sobie prywatność. Rodzina była dla niego źródłem wsparcia i inspiracji.