Agustin Egurrola na początku marca 2021 po raz drugi został ojcem. Juror "Dance Dance Dance" nie krył dumy, jaka rozpierała go, gdy po raz pierwszy zobaczył maluszka i idąc w ślady swoich kolegów i koleżanek z show-biznesu, postanowił pokazać światu swojego potomka. Gwiazdor TVP nie tylko opublikował w sieci zdjęcie chłopczyka, ale zdradził szczegóły porodu. Wiemy już, że drugi synek Agustina Egurroli przyszedł na świat 7 marca i ważył 3690 kg. Poznaliśmy też jego imię - Oscar Agustin Egurrola. Nie trzeba było długo czekać, by instagramowe konto celebryty zalała fala gratulacji i pytań o pomysł na tak wyszukane imię dla malucha. Do tej pory artysta unikał odpowiedzi na te pytania, aż do teraz.

W rozmowie z naszą dziennikarką, Agustin Egurrola zdradził, dlaczego zerwał z tradycją i zdecydował się na tak nietuzinkowe imię dla swojego potomka. Koniecznie zobaczcie nasze wideo!

