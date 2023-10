Na największe światowe wybiegi trafił w połowie lat 60., ale historia damskiego garnitury jest o wiele dłuższa. Stał się symbolem zmian, kobiecej siły i emancypacji. Od lat inspiruje najlepszych designerów, którzy cały czas odkrywają go na nowo. Jest także, obok geometrycznych konstrukcji i oryginalnych tkanin, jednym ze znaków rozpoznawczych Adriana Krupy, polskiego projektanta młodego pokolenia. Artysta często stawia na ten element garderoby w swoich kolekcjach, dlatego nie mogło go zabraknąć także wśród 7 projektów przygotowanych w ramach wyjątkowej akcji #duploinspiruje.

Kreacje stworzone przez Adriana nawiązują do kolorów, struktury i pysznego orzechowego smaku batonika Duplo. Każda z nich jest niebanalna, spektakularna i świetnie koresponduje z najmocniejszymi trendami. Jednocześnie projektant sięga także do klasyki i na nowo interpretuje kultowe fasony. Dokładnie tak jak w przypadku Duplo! Ten batonik od lat kochają zarówno dzieci, jak i dorośli. Jego niepowtarzalny smak to jednak połączenie klasycznej receptury z unikatową, zachwycającą strukturą.

Garnitur, który jest częścią kolekcji #duploinspiruje przypomina ten zapożyczony z męskiej szafy. Jego niezwykle ciekawym elementem jest spektakularny motyw roślinny, który ma wyjątkowe znaczenie.

Marynarka krojem nawiązuje do męskiego garnituru. Natomiast wszyta w lewy rękaw konstrukcja w formie spirali symbolizuje zataczanie się kręgu życia w naturze, tłumaczy Adrian Krupa.

Garnitur wykonany został z metalicznego materiału. Podobnie jak wszystkie projekty, utrzymany jest w odcieniach czerwieni – barwy, która najbardziej kojarzy się z pysznym batonikiem Duplo. Ta konsekwencja kolorystyczna miała na celu podkreślenie różnorodności struktur, która zdecydowanie wyróżnia kolekcję. To propozycje wieczorowe, w których najlepiej czuje się Adrian Krupa. Garnitur stworzony został z myślą o odważnych, pewnych siebie kobietach. Asymetryczna, lekko oversizowa marynarka, rozszerzane spodnie i oczywiście kwiatowa aplikacja 3D, nie pozwolą przejść obok tego projektu obojętnie.

Damski garnitur od zawsze zwracał uwagę, wielokrotnie wywoływał także kontrowersje. Cieszył się popularnością na długo, zanim w 1966 roku zadebiutował na wybiegu u Yves Saint Laurent. W latach 30. i 40. garnitur był znakiem rozpoznawczym takich gwiazd jak Marlena Dietrich czy Katherine Hepburn. Po zakończeniu II wojny światowej został na krótko wyparty przez ołówkowe spódnice i rozkloszowane sukienki. Na szczęście lata 60. i 70. przywróciły garniturowi jego ikoniczny status. Lista znanych kobiet, które kochają niezwykle stylowe połączenie marynarki i eleganckich spodni jest nieskoczenie długa: zaczynając od pierwszych dam, na gwiazdach estrady i filmu kończąc. Garnituru nie brakuje w szafie takich skandalistek jak Madonna czy Lady Gaga. Uwielbia go Angelina Jolie, Victoria Beckham czy Emma Watson. Wkładają go na wielkie gale albo na co dzień. Look uzupełniają szpilkami albo… trampkami! W tym ostatnim wydaniu damski garnitur mogliśmy ostatnio podziwiać na okładce amerykańskiego Vogue, którego gwiazdą jest sama Kamala Harris - wiceprezydent Stanów Zjednoczonych!

A jak wystylizować garnitur stworzony przez Adriana Krupę i markę Duplo? Tak, jak tylko chcesz! Historia tego elementu garderoby świetnie pokazuje, że pasuje do stylowej, odważniej i niebanalnej kobiety – czyli do każdej z nas.

