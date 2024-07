Wczoraj podczas 65. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie odbyła się uroczysta premiera najbardziej wyczekiwanego filmu 2015 roku - "50 Twarzy Greya". Na imprezie nie mogło zabraknąć odtwórców głównych ról, czyli Dakoty Johnson i Jamiego Dornana.

Filmowy pan Grey pojawił się w eleganckim garniturze, który dodawał mu tajemniczości i seksapilu. Musimy przyznać, że w takim wydaniu lubimy gu najbardziej! Dakota Johnson postawiła na elegancką suknię z głębokim dekoltem - jest to model z najnowszej kolekcji Christiana Diora. Naszą uwagę zwróciły również czerwone usta młodej aktorki, które były doskonałym dodatkiem do mimo wszystko dość skromnej stylizacji. A wy co o niej myślicie? Podobała się wam?

