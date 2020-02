Dagmara z "Królowych życia" wychodzi za mąż! Jej wpis nie pozostawia już żadnych wątpliwości! 

Dagmara Kaźmierska wychodzi za mąż! Gwiazda "Królowych życia" opublikowała w mediach społecznościowych wpis, który nie pozostawił już żadnych złudzeń! Fani nie posiadają się ze szczęścia, a w komentarzach pojawiła się lawina gratulacji! Czy wybrankiem serca Dagmary Kaźmierskiej jest jej przyjaciel Jacek? Sprawdźcie!

Dagmara Kaźmierska wychodzi za mąż!

Dagmara Kaźmierska to niekwestionowana gwiazda "Królowych życia". Jest niezwykle barwną postacią, która zyskała w ostatnim czasie grono fanów. Wiele osób uwielbia ją za nietuzinkowe teksty i charyzmatyczną osobowość. Gwiazda w programie często pojawia się ze swoim przyjacielem Jackiem. Razem stworzyli duet, który bawi widzów do łez! Ta dwójka ma niesamowite poczucie humoru i ogromy dystans do siebie. Nic więc dziwnego, że zyskali rzeszę sympatyków!

Już od pewnego czasu pojawiały się informacje na temat ślubu Dagmary Kaźmierskiej. Jednak teraz wszystko stało się jasne! Gwiazda "Królowych życia" wychodzi za mąż. Na profilu w mediach społecznościowych bohaterka hitu TTV opublikowała swoje zdjęcie, na którym widnieje napis:

Mnie to by taki mąż pasował co by niczego nie rozumiał

Pod zdjęciem pojawił się wpis Dagmary Kaźmierskiej, który potwierdził, że gwiazda "Królowych życia" szykuje się do ślubu!

😱Niestety Mój przyszły małżonek KUMA WSZYSTKO 😜😘😘😘Aż za bardzo ⚖️🖤Więc nic tu w kulki nie przylecę 😜😜😜🙈😎Ale cóż...🤷‍♀️KOFFFAAAAMMMM😍😍😍Miejcie fajny wieczór Kochani ❤️

Fani bardzo ucieszyli się na wieść o ślubie swojej idolki i w komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji! Pojawiły się również pytania, kto jest wybrankiem serca Dagmary Kaźmierskiej!

- Oooo wspaniała wiadomość!😍 Dużo radości z chłopa! 😉😄 Oraz aby szacunek i miłość niiiiigdy nie zniknęły 🙂 - Gratulacje 💕💕 - Dagmara zdradź kto to taki 🤔🤔 Dużo miłości ❤️👩‍❤️‍👨 - Kiedy go poznamy? - To wszystkiego najlepszego dla zakochanych❤️❤️❤️ ciekawe czy go poznamy kiedyś 🤭🤔🤔 - piszą szczęśliwi fani gwiazdy.

"Królowa życia" nie ujawnia jednak swojego ukochanego ani szczegółów dotyczących uroczystości. Miejmy jednak nadzieję, że Dagmara wkrótce uchyli rąbka tajemnicy i pokaże nam swojego wybranka. Oczywiście dołączamy się do gratulacji i życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia!

Dagmara Kaźmierska jest jedną z największych gwiazd programu "Królowe życia". Fani pokochali ją za nietuzinkowe teksty i charyzmatyczną osobowość!