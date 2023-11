Dagmara Kaźmierska to jednak z głównych gwiazd programu "Królowe życia". Celebrytka dała się poznać jako dość impulsywna i przebojowa osoba, a fani pokochali jej temperament. Jednak teraz dotarła do nich smutna wiadomość. Okazuje się bowiem, że ich idolka trafiła do szpitala! Co się stało? Zobaczcie poniżej!

Dagmara Kaźmierska jest w szpitalu! Co się stało?

Na instagramowym profilu telewizji TTV pojawiło się zdjęcie, na którym widać Dagmarę pozującą w szpitalnym łóżku. Celebrytka, mimo hospitalizacji, nie zapomniała o pełnym makijażu i odpowiednim dla "królowej życia" stroju.

Fani docenili jej wygląd. Każdy chciał się też dowiedzieć, co się stało, że Dagmara musiała trafić do szpitala.

Mamy dla Was wiadomość od @queen_of_life_77: ❤️ Aniołki Moje ❤️ Całuję i pozdrawiam Was z całego serca! Pamiętajcie nic ważniejszego nad miłość, rodzinę i zdrowie ❤️Przychodzi moment i możemy to wszystko stracić . O mały włos już by mnie nie było i bawilibyście się na mojej stypie ????Ale jeszcze troszkę się ze mną pomęczycie ❤️ Buziaki i celebrujcie każdą chwilę życia, bo nigdy nic nie wiadomo...- czytamy w opisie zdjęcia.

Co się stało? Okazuje się, że Dagmara Kaźmierska miała wypadek samochodowy.

25 maja o godz. 11.20 na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Szalejów Górny w powiecie Kłodzkim doszło do wypadku. Kierująca mercedesem 44-letnia kobieta z nieustalonych przyczyn zjechała z drogi i uderzyła w betonowy przepust. W wyniku wypadku kierująca pojazdem kobieta doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku – mówi Wioletta Martuszewska, rzecznik prasowy policji Kłodzku w rozmowie z serwisem Fakt24.

Redakcja otrzymała także zdjęcia od anonimowego informatora, na których widać, że samochód Dagmary był niemal doszczętnie zniszczony. Według niego Kaźmierska miała otwarte złamania obu nóg.

Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia!

