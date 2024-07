Daga Ziober godnie podąża śladami swoim starczych koleżanek z Polski. W krótkim czasie osiągnęła naprawdę wiele i wciąż pnie się wyżej. Wiemy, że ta piękna Polka nie powiedziała jeszcze swojego ostatniego słowa.

W kwietniowym wydaniu japońskiego Vogue’a wystąpiła w ciekawej sesji Mikaela Janssona „Diva of the Plains” - rodem z dzikiego zachodu. Daga Ziober występuje w mniej w kreacjach Balmain, Emilio Pucciego, Roberto Cavalliego i wielu, wielu innych. Za to w marcowym numerze kultowego I-D, oglądamy ją w całkowicie innym klimacie. Na zdjęciu otwierającym widzimy Polkę w specyficznej kreacji Alexandra McQueena.

Jak widać Daga Ziober potrafi odnaleźć się w każdej modowej sytuacji. Co wróży jej wielka karierę. Oby tak dalej.

