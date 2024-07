Żarty się skończyły: jeśli nie zrobimy czegoś dla Ziemi – i to nie na zasadzie „może kiedyś”, nie od przypadku do przypadku, ale od zaraz i na poważnie – utoniemy w śmieciach, a nasze dzieci będą musiały poszukać sobie nowej planety. Jednak spokojnie – bycie eko wcale nie jest trudne. Wystarczą małe kroki.

Katastrofa ekologiczna

Sprawy mają się naprawdę kiepsko. Każdego roku do mórz i oceanów trafia 10 milionów ton plastikowych odpadów. Część z nich – zaplątane w sieci butelki po napojach, reklamówki, stare zabawki, a nawet deski klozetowe – tworzy pływające wyspy. Największa z nich, Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, ma 1,6 mln (!) kilometrów kwadratowych powierzchni i dryfuje po Oceanie Spokojnym między Kalifornią a Hawajami. Jednak to zaledwie ułamek wygenerowanych przez nas odpadów. Jak alarmują naukowcy, gigantyczne ilości przenoszonego przez prądy morskie mikroplastiku unoszą się w wodzie na różnych głębokościach i gromadzą na dnie. Zagrażają całemu ekosystemowi, a także nam, bo – jak skrzętnie wyliczyły media – każdego tygodnia zjadamy wraz z rybami, owocami morza i innymi produktami do 5 g plastiku – to tyle, ile waży karta kredytowa! A przecież plastikowe śmieci są nie tylko w oceanach. Na lądzie także ich nie brakuje…

Co możemy z tym zrobić?

„Stawiajmy na małe kroki, na niewielkie zmiany w trybie życia i codziennych wyborach, które mają duże znaczenie dla środowiska” – radzą autorzy kampanii „Kosmiczne wyzwanie”, która zachęca do refleksji nad przyszłością Ziemi i podejmowania decyzji, które wspomogą zagrożoną naturę. Marka Dafi wystartowała z kampanią na początku września. Jej głównym elementem jest spot reklamowy z udziałem Tomasza Kota, który zachęca do podjęcia „Kosmicznego wyzwania” i zadbania o naszą planetę po to, by nasze dzieci nie musiały szukać innego miejsca do życia.

Zacznijmy od wody…

Jak możemy zacząć? Na przykład tak, jak proponuje kampania: od wody. Jeśli zrezygnujemy z kupowania wody w jednorazowych plastikowych butelkach i postawimy na filtrowanie kranówki za pomocą trwałych dzbanków i butelek z filtrem, ograniczymy generowanie kolejnych odpadów. Wbrew pozorom to bardzo dużo. Jak informują twórcy kampanii, przeciętna 3-osobowa rodzina zużywa ponad 1000 butelek w ciągu roku. Każda z tych butelek rozkłada się nawet 1000 lat. Jeśli z nich zrezygnujemy, śmieci będzie mniej, a jeśli dołączą do nas inni, planeta odetchnie z ulgą.

Ten pierwszy, łatwy krok jest ważny także dlatego, że rezygnując z plastikowych butelek, uświadamiamy sobie (i uczymy tego swoje dzieci), że nasze małe, codzienne decyzje, mają ogromne znaczenie dla środowiska. Zaczynamy się czuć za nie współodpowiedzialni, a dzięki temu łatwiej nam robić kroki, na przykład zrezygnować z jednorazowych słomek, talerzy, kubków itd., wybierać się na zakupy z ekotorbą i tak dalej. Takie drobne, sprzyjające planecie rozwiązania, stają się dla nas czymś zwyczajnym i oczywistym.

…a potem zróbmy coś jeszcze

Co jeszcze możemy zrobić, bez wielkich wyrzeczeń i z korzyścią dla nas samych (bo za zaoszczędzone pieniądze możemy np. wyjechać w jakieś piękne miejsce)?

Nie marnujmy jedzenia. Idąc do sklepu z listą zakupów, nie kupimy produktów, które potem wylądują w koszu.

Postawmy na minimalizm. Kupujmy to, czego naprawdę potrzebujemy, bo im więcej zakupów, tym więcej śmieci.

Oszczędzajmy wodę. Gospodarujmy nią mądrze, bo zasoby wody zdatnej do picia szybko się kurczą.

Oszczędzajmy energię. Wyłączajmy światło w pomieszczeniach, z których wychodzimy, zmieńmy żarówki na energooszczędne, wyłączajmy sprzęty, z których nie korzystamy.

Segregujmy odpady. Dzięki dzieleniu odpadów na różne kategorie możemy dać im nowe życie.

Kochajmy przyrodę i uczmy tej miłości nasze dzieci. Tak naprawdę to najważniejsza rzecz, którą możemy zrobić, bo kochając i szanując Ziemię, będzie nam łatwiej o nią dbać.

