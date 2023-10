Trudno oprzeć się wrażeniu, że odkąd świat mówi o koronawirusie, ekologia zeszła na drugi plan, a my sami przychylniejszym okiem patrzymy na jednorazowe kubki czy foliowe osłony na produktach spożywczych. Tymczasem góry śmieci nieprzerwanie rosną, zasoby naturalne planety wciąż się kurczą. Nie wolno nam zapomnieć, że Ziemię mamy jedną.

Jak pandemia wpłynęła na środowisko?

Choć ze względu na pandemię słyszymy o tym rzadziej, do mórz i oceanów nadal trafiają miliony ton odpadów. Teraz jest ich jeszcze więcej, bo do tego, co dotąd produkowaliśmy, doszły też maseczki, rękawiczki ochronne, kombinezony i wszelkie jednorazówki, które mają nas chronić przed kontaktem z wirusem. W efekcie na dnie mórz i oceanów, ale także na lądach gromadzi się plastik. Jego maleńkie drobinki znaleziono nawet na szczytach najwyższych gór i w ciałach zwierząt, jest również w nas samych. Tylko w ciągu jednego wieku plastik zawładnął światem. Jeśli niczego nie zmienimy, nasze pociechy będą musiały poszukać sobie nowej planety, bo na tej nie będzie się już dało żyć.

Co możemy zrobić, by świat nie zmienił się w wielkie wysypisko?

Myślisz sobie: „Sama świata nie zbawię. Co ja mogę na to poradzić w pojedynkę?” Otóż – możesz więcej, niż myślisz! Polska marka Dafi i jej ambasador Tomasz Kot, zachęcają, by już dziś zmienić nawyki i świadomie dokonywać codziennych wyborów. Choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, właśnie nasze małe decyzje mają ogromne znaczenie dla środowiska. Także te, które podejmujemy w czasie pandemii!

Warto postępować rozsądnie także dlatego, że dokonując wyborów, kupując, gotując, czy oszczędzając, dajemy przykład naszym dzieciom i kształtujemy ich zachowania. Jesteśmy dla nich autorytetami, jednak to, co mówimy, ma mniejsze znaczenie od tego, co naprawdę robimy. Nie musisz robić w życiu wielkiej rewolucji, by zadbać o Ziemię i nauczyć swoje dziecko dobrych nawyków. Jeśli zależy ci na przyszłości planety, zacznij od małych kroków i niewielkich zmian:

1. Nie kupuj wody w jednorazowych opakowaniach. Czy wiecie, że tylko w ciągu jednego roku przeciętna 3-osobowa rodzina zużywa ich ponad 1000?* Każda taka butelka, którą wyrzucamy po kilku minutach użytkowania, będzie się rozkładać nawet 1000 lat! Możemy łatwo uniknąć problemu i nie powiększać góry śmieci: wystarczy postawić na kranówkę filtrowaną za pomocą produktów polskiej marki DAFI

2. Jeden dzbanek Dafi wystarczy na lata. Jeden wymienny filtr przefiltruje tyle kranówki, ile zmieści się w 100 butelkach. Dzbanek z filtrem to tylko 0,02 kg plastiku, a butelki, których nie kupisz ważą aż 5 kg! Rachunek jest prosty, a wniosek nasuwa się sam – Dafi służy planecie.

3. W ofercie Dafi znajdują się m.in. dzbanki filtrujące i butelki filtrujące.

4. Fakt, że te przyjazne środowisku produkty Dafi powstają w naszym kraju, ma znaczenie z wielu powodów. Jednym z najważniejszych jest fakt, że nie trzeba ich transportować z drugiego końca świata, a to oznacza mniejszy ślad węglowy.

10 kroków, aby zadbać o planetę

Kolejne kroki do tego, by dbać o planetę i nie zasypywać jej górami śmieci są równie łatwe do zrobienia. Z pewnością je znasz, wiele razy o nich czytałaś lub słyszałaś. Jednak nie zaszkodzi ich przypomnieć, zanim zamienią się w odruchy, o których już nie będziemy myśleć, bo staną się automatyczne i oczywiste:

1. Zrezygnuj z jednorazówek. Idź na zakupy z ekotorbą, nie używaj jednorazowych słomek, talerzyków, kubków itd.

2. Jeśli kupujesz kawę lub inny napój poza domem, najlepiej pij go ceramicznego kubka lub ze szklanki. W czasie pandemii, gdy wszystko jest sprzedawane na wynos, noś ze sobą własną butelkę termiczną.

3. Stawiaj na jakość, nie na ilość. Kupuj mniej i wybieraj produkty dobrej jakości, które posłużą dłużej. Dotyczy to m.in. zabawek (te tandetne nawet po kilku dniach trafiają na śmietnik) i ubrań (przemysł odzieżowy to jeden z największych niszczycieli planety).

4. Nie marnuj jedzenia. Nie chodzi o to, by zjadać wszystko, co jest na talerzu, nawet wówczas, gdy pękamy w szwach, ale by rozsądnie robić zakupy i nie zapełniać lodówki produktami, których nie zdążymy zjeść. Warto przy tym korzystać z pojemników próżniowych, które wydłużają świeżość żywności.

5. Naucz dziecko dawać przedmiotom nowe życie. Robiliście już razem auto, rakietę kosmiczną lub domek dla lalek z kartonowego pudła? A zabawnego potworka z kolorowej skarpetki? Spróbujcie, to zajęcie pobudzające kreatywność i zarazem służy ekologii.

6. Oszczędzaj wodę. Pilnuj, by dziecko zakręcało kurek, gdy myje zęby, postaw też na prysznic zamiast kąpieli itd. Te małe kroki są ważne, bo światowe zasoby pitnej wody szybko się kurczą.

7. Oszczędzaj energię, np. zawsze gaś światło w pokoju, z którego wychodzisz, ale też nie zostawiaj sprzętów na stand by (gdy np. w telewizorze nocą pali się czerwona lampka, pobiera on prawie tyle samo energii jak wtedy, gdy jest włączony).

8. Segreguj śmieci. Jeśli są posortowane, można dać im nowe życie, np. przerobić plastik na odzież sportową, tapicerkę samochodową czy zabawki.

9. Pokazuj dziecku świat. Zabierz je do lasu, nad rzekę, na łąkę, oglądaj wraz z nim filmy pokazujące różne ekosystemy: las deszczowy, dżunglę, sawannę itd. Jeśli pokocha przyrodę, będzie ją szanowało i zrozumie, że przyszłość planety jest również w jego rękach.

10. Pamiętaj, że każdy z nas ma wpływ na planetę i to od naszych decyzji zależy jej przyszłość.

