Czytelnicy Party wspierają WOŚP. Prześlij nam swoje zdjęcie!

Już w niedzielę 31 stycznia 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Party jak zawsze wspiera tę wspaniałą inicjatywę. W tym roku chcemy pokazać na łamach naszego magazynu również Waszą aktywność na rzecz WOŚP. O co dokładnie chodzi?

Serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie "Czytelnicy Party wspierają WOŚP". Prześlij nam za pomocą poniższego formularza zdjęcie z tego, jak wspomagasz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wybierzemy 10 zdjęć, które opublikujemy w kolejnym wydaniu magazynu Party (które ukaże się na rynku 15 lutego). To co? Dołączysz?

Zgłoszenia przyjmujemy od 29 stycznia do 7 lutego.