Czyste składy w kosmetykach. Tym produktom możesz zaufać. Oto top 6 redakcji Party.pl

Czytasz składy kosmetyków rzetelniej niż twoi znajomi i rodzina? Z myślą o tobie przygotowaliśmy nasze redakcyjne "top 7" kosmetyków z czystym składem. Spróbuj ich wszystkich!

1. Seria Naturally Good od Nivea. Naturalny żel pod prysznic z dodatkiem organicznego olejku arganowego NIVEA NATURALLY GOOD Stworzony specjalnie dla skóry suchej i wrażliwej, łagodny żel po prysznic z dodatkiem bio olejku arganowego pozyskiwanego z odpowiedzialnych źródeł. Butelka (wyłączając nakrętkę) w 97% wykonana z odzyskanego plastiku PET.

• Dostępny w trzech wariantach zapachowych: kwiatu bawełny, dzikiej róży, jaśminu i rumianku

• Łagodny dla skóry i naszej planety

• Zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego zachowujących ponad 50% swojej struktury molekularnej (stanu naturalnego) po przetworzeniu, włącznie z wodą

Cena to 16,49 zł za opakowanie.

2. Propozycja od Klorane nie znalazła tu również przypadkowo! Piękny podarunkowy zestaw (szampon + balsam) to świetny pomysł na prezent! Rytuał na bazie wyciągu z granatu ochrona koloru i blask włosów. Kolor jest chroniony, żywy i bardziej trwały, a włosy odzyskują miękkość i blask. Szampon zawiera wyciąg z unikatowej odmiany Punica granatum L. o skórce bogatej w taniny wiążące kolor z keratyną i zapobiegające jego blednięciu. Dzięki zawartości polifenoli o właściwościach antyoksydacyjnych, granat pomaga też utrzymać blask włosów. Kolor utrzymuje się na włosach średnio 2 razy dłużej, zachowuje intensywność i blask.

Zestaw kosztuje 85 zł.

3. SAMARITÉ SUPREME BALM to NATYCHMIASTOWA REGENERACJA TRWAJĄCA 48 godzin.

Balsam dla regeneracji skóry – tak wszechstronny, że nazwano go nadzwyczajnym. Jest to preparat wielozadaniowy. Nie musisz już mieć wielu produktów na różne problemy, wystarczy jeden na każdy z nich.

Cena to 89,99 zł.

4. Numer cztery to nasza ukochana marka YOPE! Naturalna maska regenerująca od YOPE "Orientalny ogród" skradła nasze serca - idealnie nawilża włosy, pięknie pachnie i... to opakowanie! Śliczne! Cena to 39,99 zł za opakowanie.

5. Z marki YOPE zachęcamy was również do wypróbowania olejku z tej samej serii. Olejek 3w1 do włosów Orientalny Ogród pielęgnuje i ułatwia stylizację, wzmacnia, odżywia, wygładza włosy i przywraca im zdrowy blask. Stworzony jest dla: trudnych do ułożenia, sztywnych, suchych, puszących i elektryzujących się włosów.

Cena to 29,99 zł.

6. Bakuchiol&Skwalan Serum nawadniające od OnlyBio to nasza perełka! Silnie skoncentrowana formuła serum, zawierająca 99% składników pochodzenia naturalnego precyzyjnie wiąże wodę w naskórku, maksymalnie poprawia poziom nawilżenia, sprawiając, że skóra staje się „wypełniona”, elastyczna i pełna blasku. Lekka konsystencja dobrze się wchłania, pozostawiając skórę nawodnioną i odżywioną, bez uczucia lepkości.

Jeśli unikasz kosmetyków zawierających: parabeny, PEGi, silikony, parafinę, oleje mineralne, fosforany, substancje pochodzenia zwierzęcego, to nasz krem będzie idealny dla Ciebie.

Kosztuje 39,99 zł