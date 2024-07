Mężczyźni są marginalizowani w świecie medycyny estetycznej – taki był punkt wyjścia dla kampanii Galdermy. Przez lata gabinety były właściwie zarezerwowane dla kobiet. A faceci przecież też chcą o siebie dbać. Nie oszukujmy się – wygląd jest dla większości z nas jednym z najważniejszych elementów życia. Ma to związek z samoakceptacją i poczuciem własnej wartości. Coraz więcej mężczyzn chce korzystać z osiągnięć medycyny estetycznej, aby poczuć się bardziej atrakcyjnie i poprawić swoje relacje z otoczeniem. Niestety nadal nie ma przyzwolenia społecznego, aby o tym głośno mówić. Kampania „Męskość Ma Wiele Twarzy” chce to zmienić.

Czego poszukuje dziś mężczyzna?

Firma Galderma, największa na świecie firma specjalizująca się tylko i wyłącznie w dermatologii, zapytała lekarzy, psychologów i seksuologów, jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się myślenie o męskości i czego poszukuje współczesny mężczyzna. Wiadomo, że nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. O to właśnie chodzi. Poprzez kampanię „Męskość Ma Wiele Twarzy” Galderma chce pokazać mężczyznom, że mogą korzystać z zabiegów estetycznych, doceniając ich walory funkcjonalne (poprawa jakości skóry, mniej „groźny” wygląd). Najważniejsze, że wyraz twarzy stanie się łagodniejszy przy zachowaniu naturalnej mimiki.

Ostatnie 50 lat to okres gigantycznej transformacji roli i praw kobiet. Potężna fala zmian norm społecznych dała kobietom dużo praw, przywilejów, a w rezultacie – siły. Kobiecość nie jest jednak przeciwieństwem męskości. Przedstawiciele obu płci wcale nie muszą ze sobą walczyć o to, co komu wolno. Niestety nadal określenia „wrażliwy”, „czuły” czy „uległy” mężczyzna wywołują nie tylko pozytywne skojarzenia. Czas to zmienić.

Mężczyźni też chcą dobrze wyglądać

Galderma mocno podkreśla, że będąc mężczyzną, jak najbardziej można korzystać z zabiegów estetycznych. – Wygląd u mężczyzny był zawsze bardzo ważnym komunikatem i sposobem na budowanie relacji z otoczeniem. Siwy mędrzec czy atletyczny wojownik to tylko niektóre archetypy męskości. Dziś́ przede wszystkim chodzi o to, aby być́ w formie... A możemy powiedzieć́, że skóra „jest w formie” wtedy, gdy jest dobrze odżywiona i zrelaksowana. To sprawia, że jako mężczyźni czujemy się̨ zadbani, a tym samym znacznie bardziej pewni siebie. Jednocześnie, nie oszukujmy się̨, szkoda nam czasu na codzienną długotrwałą pielęgnację̨. Dlatego podejście funkcjonalne do medycyny estetycznej, dające długoterminowe efekty synergii, jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem - uważa psycholog i mentor kampanii Wojtek Herra.

Nie chodzi o o zabiegi zmieniające rysy twarzy. To jeden z mitów funkcjonujących w masowej świadomości, kiedy mowa jest o medycynie estetycznej. Teraz w cenie jest naturalny look. Rezultaty nowoczesnych zabiegów pozwalają każdemu mężczyźnie zachować swoją wyjątkowość. A efekt to zrelaksowany i świeży wygląd twarzy, mniej groźny czy zatroskany, chociażby poprzez likwidację tzw. „lwiej zmarszczki”. Przykład? Galderma wprowadziła ostatnio zabieg dla mężczyzn „Relax&Refresh”, który rewitalizuje skórę, relaksuje mięśnie twarzy i sprawia, że wygląda się po prostu dobrze.

Podcasty „Męskość ma Wiele Twarzy”

We współpracy z zespołem Galderma powstał cykl podcastów Wojtka Herry „Męskość ma wiele twarzy”. Wspólnie z autorytetami z różnych dziedzin poszukuje on odpowiedzi na pytanie, czym jest męskość i co znaczy być męskim. Chce pomagać mężczyznom czuć się dobrze z decyzjami dotyczącymi ich ciała i wyglądu. Do tej pory ukazało się 9 odcinków cyklu:

W. Herra i Kamila Kalińczak – „O co chodzi z tą męskością i dlaczego warto o tym rozmawiać?” W. Herra i Wiesław Zyskowski – „O tym, co zdradza o nas nasza mowa ciała i emocje wypisane na twarzy” W. Herra i Iwona Bobrowska-Budny – „O tym, że płeć nie jest wyborem a tranzycja jest drogą i walką” W. Herra i dr Magdalena Korwin – „O tym, że to piękne, gdy za powołaniem do danego zawodu stoi pasja do jego wykonywania” W. Herra i Andrzej Gryżewski oraz Przemysław Pilarski – „O intymności opartej na zaufaniu i wrażliwości” W. Herra i Piotr Czykowski – „O spełnieniu, samoświadomości i pięknie prawdziwej przyjaźni” W. Herra i Tomasz Ossoliński – „O męskiej elegancji i o tym, że ubranie to tylko opakowanie, bo liczy się to, co jest w środku” W Herra i Anna Nowak – „O partnerstwie w związku i odważnym dążeniu do spełnienia marzeń” Kolejne rozmowy z Ambasadorami i Przyjaciółmi kampanii już wkrótce!

O firmie Galderma

Galderma jest największą na świecie firmą specjalizującą się tylko i wyłącznie w dermatologii. Od początku jej założenia w 1981 r. dostarcza pacjentom i konsumentom najlepszych dla ich potrzeb i najbezpieczniejszych rozwiązań związanych z leczeniem i pielęgnacją skóry. Posiada innowacyjne, najwyższej jakości, przebadane klinicznie portfolio leków, dermokosmetyków oraz wyrobów medycznych dla medycyny estetycznej. Osiąga doskonałe rezultaty poprzez partnerską współpracę z lekarzami i kadrą naukową, mając w centrum uwagi skuteczność produktów i bezpieczeństwo użytkowników. Rozumie zróżnicowane potrzeby i oczekiwania pacjentów oraz to, w jaki sposób zdrowa i piękna skóra przekłada się na poprawę jakości życia.

