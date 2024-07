Gorąca Zima 2013

Od jakiegoś czasu wybieramy najciekawsze trendy sezonu i przedstawiamy je wam w postaci zestawień, shoppingów i gwiazdorskich stylizacji. Jednak jeśli wciąż zastanawiacie się co w nadchodzącym sezonie będzie najmodniejsze, zapraszamy do zapoznania się z naszą modową pigułką!

Gwiazdy kochają...

Czyli uliczne looki celebrytek wprost z Nowego Jorku, Londynu i Paryża. Bo jeśli się wzorować to na nich! To właśnie one mają dostęp do najnowszych kolekcji wielkich projektantów, najświeższych trendów, a do tego jako artystki nadają każdej stylizacji własnego smaczku. Zainspirujcie się lookiem: Małgorzaty Kożuchowskiej, Sarah Jessica Parker, Mirandy Kerr, Nicole Scherzinger, czy Małgorzaty Sochy.



Wprost z wybiegów

Kto lepiej zna się na trendach niż projektanci mody? Chyba nikt, w końcu to oni kreują modę. Zobaczcie nasze relacje z pokazów mody polskich designerów tj. Joanny Klimas, Macieja Zienia, czy Bizuu. A także światowych marek: Chanel, GUCCI, Vivienne Westwood, Michaela Korsa, czy Alexandra Wanga.

Zobacz to!

Specjalnie dla was, ekipa Fleszstyle.pl, pojawia się na najważniejszych imprezach w kraju z kamerą. Nagrywamy materiały z prezentacji nowych kolelcji, pokazów mody i imprez medialnych. Dzięki nim mogliście niejako uczestniczyć w prezentacjach zimowych kolekcji m.in: Ochnik, Wittchen, House, Cropp, Reserved, MOHITO i innych.

Sieciówkowo

Oprócz gwiazd i wielkich kreatorów pamiętamy również o sklepach dostępnych w Polsce. O modnych ubraniach w przystępnych cenach, a gdzie ich szukać? Oczywiście w popularnych sieciówkach. Na Fleszstyle.pl, zawsze znajdziecie najnowsze kolekcje, pokazy i lookbooki. Zobacz, co na zimę proponują: Orsay, Marks & Spencer, Reserved, czy H&M.



Nasi ulubieńcy

Specjalnie dla naszych czytelników wybieramy topowe looki gwiazd, ubrania i akcesoria, które nasza redakcja uważa za najciekawsze. Zobaczcie nasze hity, czyli TOP 10 najmodniejszych rzeczy na zimę 2013: Ciepłe dodatki, modne bluzy z nadrukami, najmodniejsze modele butów, czy hitowe torebki.



Uroda jest w modzie

Pamiętamy również o sezonowych przeglądach kosmetyków, a Katosu, specjalnie dla czytelniczek Fleszstyle.pl przygotowuje najmodniejsze makijażowe instruktaże! Sprawdźcie je w naszej sekcji WIDEO.



