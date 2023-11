3 z 5

Tańcząc w parze z Janem Klimentem, doszła aż do półfinału, zachwycając swoimi umiejętnościami. Ale mimo to stacja nie zdecydowała sie jej zatrudnić. Marczuk wróciła do produkowania programów telewizyjnych i spektakli tanecznych, w których obsadzała tancerzy z „Tańca z gwiazdami”.

Wydawało się, że show-biznes znowu będzie należał do niej. Ale tak się nie stało, bo Weronika postanowiła spróbować czegoś zupełnie nowego. Tym razem odbiła w kierunku polityki. W 2014 roku wystartowała w wyborach do europarlamentu z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I choć startowała z pierwszego miejsca listy, to przepadła.

Wtedy na dobre znikneła z show-biznesu. Marczuk zaangażowała się w rozwój Polsko-Ukrainskiej Izby Gospodarczej, została także prezeską Ambasady Przedsiębiorczości Kobiet. Cały czas szukała też miłości.