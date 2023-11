Tysiące par marzy o tym, żeby ich wesele było jak z bajki. Niestety, żeby to zrealizować, potrzebne są ogromne sumy, dlatego część z nich decyduje się na pożyczkę lub nawet kredyt. Ale czy warto? W końcu po ślubie trzeba będzie go spłacać, a pieniądze z kopert nie pokryją długów... Co na ten temat mówi naczelna specjalistka od ślubów, Izabela Janachowska? Gwiazda TLC stawia sprawę jasno! Posłuchajcie.

Reklama

Zobacz także: Gdy brakuje pieniędzy, lepiej na weselu dać pustą kopertę czy nie przychodzić? Rozwiązanie Izy Janachowskiej jest najlepsze!