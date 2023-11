Reklama

Od jakiegoś czasu pojawiają się sprzeczne informacje na temat postu w wigilię. Co prawda, post w kościele katolickim został zniesiony w 1983 roku, ale episkopat nadal namawiał do podtrzymania tradycji i zachowania postu w wigilię aż do 2003 roku. Od tego czasu tradycja postu wigilijnego została w wielu regionach Polski, ale powstało ogromne zamieszanie. Pościć w wigilię czy nie? Postanowiliśmy rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące tego, czy można jeść mięso w wigilię!

Czy w wigilię można jeść mięso?

Okazuje się, że według obowiązujących aktualnie przepisów prawa kościelnego nie ma postu w wigilię. Post jest jedynie zalecany, ale to czy się zdecydujemy wstrzymać od jedzenia mięsa jest zupełnie dobrowolne. Oczywiście księża i biskupi zachęcają do podtrzymywania tradycji postu wigilijnego, ale trzeba przyznać, że osób chętnych jest coraz mniej. Warto pamiętać, że post w okresie, kiedy jeszcze obowiązywał dotyczył wszystkich, którzy ukończyli 14 lat.

Jeśli nie byliście pewni, czy w wigilię można jeść mięso, już teraz wiecie, że post w wigilię nie obowiązuje. Zachowanie postu jest dobrowolne!

