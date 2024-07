Buty od Christiana Louboutina to prawdziwe dzieła sztuki? Wygląda na to, że tak! Do reklamy jesiennej kolekcji projektant wykorzystał słynne portrety kobiet. Zdjęcia wykonał światowej klasy fotograf Peter Lippman. Teraz wydając krocie na szpilki z czerwoną podeszwą śmiało można stwierdzić, że kupiło się prawdziwe arcydzieło!

W kampanii wykorzystano obrazy m.in. Maneta, Whistlera, czy De La Toura. Przedmiot porządania dzisiejszych czasów, czyli szpilki od Louboutina są idealnie wkomponowane w kadr. Ciekawe tylko, czy damy z tych obrazów zachwycałyby się nimi równie, co dzisiejsze kobiety?





