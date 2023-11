Odkąd trzy lata temu zmarła Anna Przybylska, Jarosław Bieniuk jest samotnym ojcem. Jak sobie radzi w tej roli? Jak szczerze przyznaje, gdyby nie pomoc rodziców, byłoby mu ciężko. Jego ojciec pomaga mu w codziennej logistyce. Czasem odwozi wnuki do szkoły albo na pozalekcyjne zajęcia piłki nożnej czy karate. Mama Jarka zaś pomaga mu w prowadzeniu kuchni.

Bieniukowi bardzo zależy na tym, by jego dzieci, podobnie jak uczestnicy „Małych gigantów”, rozwijały swoje talenty. Na razie obaj chłopcy idą w jego ślady i trenują piłkę nożną, a Oliwka interesuje się modą i... aktorstwem. Czy pójdzie w ślady swojej sławnej mamy? Jej tata twierdzi, że za wcześnie na takie dywagacje.

"Oliwka ma jeszcze czas na wszystko. Na razie dla mnie najważniejsze jest to, aby się dobrze uczyła. Jeśli będzie chciała rozpocząć przygodę z show-biznesem, to omówimy to po jej maturze" mówi stanowczo.