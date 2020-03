Jak Paulina Krupińska i Damian Michałowski wychowują swoje dzieci? Zdradzili tylko nam! 

Po udanym debiucie w "Dzień Dobry TVN" Paulina Krupińska-Karpiel oraz Damian Michałowski opowiedzieli nam juz o swoich rodzinach. W ich życiu szykują się rewolucje. Do tej pory byli bardzo aktywnymi rodzicami. Paulina w zasadzie nie korzystała z pomocy opiekunek. Sama z mężem zajmowała się dziećmi. Teraz wyznała nam, że będzie korzystać z pomocy swoich rodziców, kiedy Sebastian wyjedzie w trasę koncertową, a ona o godzinie szóstej rano będzie musiała jechać na plan "DD TVN". Natomiast w rodzinie Damiana było tak, że to on odprowadzał starszego synka do przedszkola, bo pracował w radio dopiero po południu. Teraz sytuacja się zmieni. Wszystkim będzie musiała zająć je jego żona.

Na pytanie, co jest dla nich najważniejsze w wychowaniu dzieci, odpowiedzieli:

"Dla mnie dzieci to nauka cierpliwości! Nie ma lepszych nauczycieli, jeśli o to chodzi. Ale jeśli pytasz mnie – jako rodzica – jak staram się wychować Henia i Helenkę, to powiem ci, że chcę, by szanowali innych", powiedział "Party" Damian.

"To, co dzieciom możemy dać najpiękniejszego, to miłość – zarówno rodziców do dzieci, jak i rodziców do siebie nawzajem. Uważam, że proste emocje są najpiękniejsze – nauczenie słów „kocham cię”, empatii. Oczywiście mogę nauczyć dzieci najwspanialszych piosenek i tańców, ale najbardziej będę dumna z tego, że będą wrażliwymi, opiekuńczymi ludźmi", powiedziała nam Paulina.