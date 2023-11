Aleksandra Hamkało jest gwiazdą "Na dobre i na złe". W poprzednim sezonie grana przez aktorkę postać Julii była jedną z głównych bohaterek, a jej wątek został mocno rozbudowany. Czy teraz będzie podobnie?

Aleksandra Hamkało zdradziła Party.pl, co wydarzy się w jej związku z Bartem! Czy to już koniec perypetii tej pary? Teraz ustąpią miejsca innym bohaterom serialu, czy wciąż będą grali pierwsze skrzypce? Aktorka przyznała, że scenarzyści lubią zaskakiwać! Zobaczcie, co zdradziła na temat swojej postaci. Widzowie nie będą się nudzić...

