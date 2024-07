Czesław Mozil jest dość oryginalnym artystą na naszej rodzimej muzycznej scenie. Poza tym artysta ma charakterystyczny styl bycia oraz słynie z tego, że lubi imprezować. Muzyk ostatnio zaangażował się w nowe przedsięwzięcie i nagrał piosenkę z gwiazdami disco polo, duetem Bracia Figo Fagot, autorami piosenki „Bożenka”.



Muzyk pod pseudonimem Sztefan Wons wystąpił w teledysku do utworu „Zobacz dziwko co narobiłaś”. Artysta wciela się w nim w mężczyznę, który żyje w związku z kobietą materialistką. Jest z nią tak nieszczęśliwy, że wieczorami spotyka się z kumplami, aby swoje smutki utopić w morzu wódki.



Mozil swoim nowym dziełem pochwalił się oczywiście na Facebooku. Do teledysku dołączył następujący wpis (pisownia oryginalna):



Reklama

- I co ? Zabraniasz mi wychodzić na imprezki !? Tak na prawdę myślisz że się zmienię !? Zobacz dziwko co narobiłaś ! Już nigdy w domu nie będę siedział. Idę na miasto z Braćmi Figo Fagot i Sztefanem Wonsem. Jestem wolnym grajkiem...



W mediach od razu zaczęły się spekulacje, jakby słowa były skierowane do Anny Cieślak, z którą spotyka się Mozil. Podobno aktorka postawiła Czesławowi ultimatum - albo ustatkuje się i przestanie imprezować, albo może zapomnieć o prawdziwym związku.

Reklama

Oceńcie sami muzyczny żart Czesława Mozila: