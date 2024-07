Czesław Mozil szturmem zdobył serca polskich kobiet. Naturalnością, nieporadnością, problemami z wysławianiem się po polsku.

Mozil jest jednym z najbardziej zapracowanych muzyków w kraju. O tym w jaki sposób relaksuje się po koncertach, opowiedział na kanapie u swojego kumpla z ławy sędziowskiej w X-Factor, Kuby Wojewódzkiego.

- Szukam miłości, często idę do łóżka z kimś. Piję też alkohol. Browara jednego albo dziesięć, co za różnica.– powiedział w programie.

Na kimkolwiek innym za takie słowa pewnie nie zostawiono by suchej nitki. Trudno jednak mieć je za złe Czesławowi. W jego wykonaniu rozbrajają.

daks