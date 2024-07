Czarownice, czarne koty i inne zjawy raz w roku mają okazję pokazać swoje prawdziwe oblicze. Lubię Halloween bo jest idealną okazją do eksperymentów z makijażem. Wymagające trendy z wybiegów, jak na przykład czarne usta – na co dzień zbyt ekstrawaganckie, wreszcie znajdują zastosowanie! Do ust w kolorze smoły dodaj zagadkowe smoky z mikroskopijnych kropeczek i w ekspresowym tempie otrzymasz look w stylu Monster High! Dobra wiadomość jest taka, że aby stworzyć halloweenowy makijaż wcale nie musisz inwestować w specjalistyczne produkty, wystarczy czarny eyeliner, kredka do oczu i cień, które na pewno znajdziesz w swojej kosmetyczce. Cały sekret polega na niecodziennym zastosowaniu tych kosmetyków, mówi Eryka Sokólska, Oficjalna Makijażystka Max Factor i Cajmel.