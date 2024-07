1 z 6

Cristiano Ronaldo zakończył już wakacje na Ibizie, ale rozpoczął kolejne - tym razem najlepszy na świecie piłkarz wybrał się do Las Vegas na urodzinowy koncert Jennifer Lopez. Sportowiec świetnie bawił się w rytm latynoskich hitów międzynarodowej gwiazdy - tańczył, śpiewał i robił sobie selfie z fankami. Co ciekawe, tuż obok niego, siedziała sama... Kim Kardashian! Celebrytka również świętowała urodziny Jennifer. Tuż po koncercie, Ronaldo spotkał się z Lopez w jej garderobie. Czy dołączyła do nich Kardashianka? Tego nie wiemy, ale zabawa na pewno trwała do białego rana!

