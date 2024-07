1 z 9

Cristiano Ronaldo ma nową dziewczynę. Cassandre Davis to trenerka fitnessu z Miami. Jak wygląda i co robi na co dzień nowa dziewczyna Ronaldo? Cassandre na swoim Instagramie prezentuje w całej okazałości efekty swoje ciężkiej pracy na siłowni.

A w szczególności stawia na krągłą pupę. Można nawet powiedzieć, że ma pupę jak Kim Kardashian. Cassandre ćwiczy aż 5 razy w tygodniu, a jej ulubione zajęcia to podnoszenie, dźwiganie i ciągnięcie ciężarów. Oczywiście stosuje tylko zdrową dietę. Cassandre je 5 posiłków dziennie. Naszym zdaniem idealnie pasuje do Cristiano Ronaldo, na pewno łączą ich wspólne ćwiczenia i pasja do sportu.

