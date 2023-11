Piosenka "Aleja Gwiazd" w wykonaniu Anny Karwan cieszy się wielką popularnością w sieci. Tylko w serwisie YouTube utwór odtworzono ponad 13 mln razy i licznik każdego dnia rośnie. Nie każdy jednak wie, że zanim Karwan zaśpiewała: "Aleją gwiazd, aleją gwiazd biegniemy, Bóg drogę zna (...)" piosenkę już znała cała Polska. W 1987 roku po raz pierwszy zaśpiewała ją Zdzisława Sośnicka i to dla niej Marek Dutkiewicz napisał te słowa!

Piosenki mają to do siebie, że zawsze istnieje cień szansy, że ktoś może wykonać je lepiej. Niektóre covery są sławniejsze od oryginałów. I wielu młodych słuchaczy nie do końca, wie kto pierwszy zaśpiewał słowa.

Wiecie czyją piosenkę np. wykonała Maryla Rodowicz? Zobaczcie nasze wideo i poznajcie odpowiedź na to pytanie! Z pewnością pewnie wielu z Was nie spodziewała się tego.

