W ostatnich dniach polskie media żyją sprawą Buddy, który został zatrzymany wraz z partnerką i kilkoma innymi osobami przez CBŚP. Teraz dotarły do nas jednak informacje o innym zatrzymaniu - tym razem poza granicami naszego kraju, a w ręce funkcjonariuszy wpadła córka znanego aktora.

Córka uwielbianego aktora została aresztowana

Francesca Eastwood, córka legendy kina, Clinta Eastwooda, znalazła się w centrum poważnego skandalu. 12 października 2024 roku została aresztowana w Beverly Hills. Jak podają zagraniczne źródła, między 31-latką a jej partnerem doszło do gorącej kłótni, która szybko eskalowała. Policja została wezwana, gdy partner Francesci zgłosił przemoc fizyczną, jakiej miał doświadczyć. Kiedy oboje dotarli do lokalnego komisariatu, funkcjonariusze zauważyli widoczne obrażenia na ciele mężczyzny, co doprowadziło do natychmiastowego aresztowania aktorki​.

Eastwood, która ma 31 lat, została oskarżona o poważne przestępstwo związane z przemocą domową. Chociaż jej partner odmówił pomocy medycznej, obrażenia były wystarczające, aby policja mogła postawić jej zarzuty. To nie pierwsze zamieszanie w życiu osobistym Francesci, która wcześniej była zamieszana w krótkotrwały związek małżeński z Jordanem Feldsteinem, bratem aktora Jonaha Hilla. Małżeństwo to zostało anulowane po zaledwie ośmiu dniach.

Rodzina Eastwoodów od lat znajduje się w centrum zainteresowania mediów, a życie osobiste Francesci wielokrotnie trafiało na łamy prasy plotkarskiej. Clint Eastwood, ojciec aktorki, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych aktorów oraz reżyserów na świecie. W wieku 94 lat nadal jest aktywny zawodowo, pracując nad kolejnym filmem. Jednak nie skomentował jeszcze publicznie aresztowania córki.

Francesca Eastwood od kilku lat związana jest z aktorem i trenerem personalnym Alexandrem Wraithem, z którym ma syna, Titana. Para była uważana za stabilną i szczęśliwą, dlatego wiadomość o przemocy domowej była szokiem dla opinii publicznej​. 31-latka od lat starała się wyjść z cienia swojego słynnego ojca, budując własną karierę w Hollywood. Mimo to, incydent związany z przemocą domową może mieć poważne konsekwencje dla jej przyszłości zawodowej.

Do tej pory Clint Eastwood, który zawsze starał się chronić swoje życie prywatne, nie wydał żadnego oficjalnego oświadczenia na temat aresztowania swojej córki. W przeszłości wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest dla niego, aby jego dzieci dorastały z dala od blasku fleszy, dlatego też cała sytuacja może być dla niego wyjątkowo trudna. Sprawa Francesci budzi wiele emocji, szczególnie w kontekście jej znanego nazwiska. Wielu komentatorów podkreśla, że skandale w rodzinach celebrytów są często wyolbrzymiane przez media, co utrudnia obiektywną ocenę sytuacji​.

Jak donosi prasa, Eastwood opuściła areszt po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 tysięcy dolarów.

