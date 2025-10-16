Świat show-biznesu ma nową, młodą twarz. Oliwia Stockinger, zaledwie 8-letnia córka Roberta Stockingera zadebiutowała na ekranie. Młoda aktorka wystąpiła w nowym serialu TVP „Czarna śmierć”, który opowiada dramatyczne losy ludzi w czasach zarazy. To nowa produkcja TVP, która skupia się na dramatycznych wydarzeniach związanych z epidemią w 1963 roku. A jak wnuczka Tomasza Stockingera odnalazła się na ściance? Tylko spójrzcie na te zdjęcia! Widać, że dziewczynka czuje się doskonale przed kamerami!

Ośmioletnia Oliwia Stockinger na premierze serialu "Czarna śmierć" z jej udziałem

Oliwia Stockinger to 8-letnia córka Roberta Stockingera, znanego dziennikarza i prezentera "Pytania na śniadanie", oraz wnuczka Tomasza Stockingera popularnego aktora kojarzonego m.in z serialu "Klan". Dziewczynka już w tak młodym wieku zdobywa doświadczenie aktorskie i uznanie w środowisku filmowym. Oliwia Stockinger właśnie zagrała w serialu "Carna śmierć".

Teraz pojawiła się na uroczystej premierze serialu w warszawskiej Kinotece, gdzie pozowała na czerwonym dywanie w towarzystwie swojego taty i dziadka. Jej obecność wzbudziła spore zainteresowanie, a dziewczynka wyglądała pewnie i z uśmiechem pozowała do zdjęć fotoreporterom. To był oficjalny debiut w świecie medialnym.

Robert Stockinger pęka z dumy

Robert Stockinger, prezenter „Pytania na śniadanie”, z dumą relacjonował wydarzenie w mediach społecznościowych. Na InstaStories nazwał córkę "Movie star”. Prezenter nie krył wzruszenia i zachwytu talentem córki. To dla niego wyjątkowy moment, gdy jego dziecko stawia pierwsze kroki w zawodzie, który on doskonale zna, choć sam nie zdecydował się iść w ślady swojego taty.

Dziadek z Tatą pękali z dumy, a Oliwka - movie star napisał Robert Stockinger na Instagramie

Intsagram @rob_stocky

Wnuczka Tomasza Stockingera idzie jego śladami?

Obecność Tomasza Stockingera na premierze serialu "Czarna śmierć" również nie przeszła bez echa. Aktor znany z „Klanu” nie krył emocji, widząc wnuczkę w centrum uwagi. Oliwia, jak zauważyli fani, bardzo przypomina dziadka nie tylko z wyglądu, ale i pewnością siebie. Wygląda na to, że wnuczka Tomasza może pójść w jego ślady, choć to dopiero początek jej aktorskiej przygody.

Robiłem wszystko, żeby Robert aktorem nie został. Sam ostatecznie podjął decyzję, że będzie dziennikarzem. (...) Okazało się, że Oliwka ma naturalny talent mówił Tomasz Stockinger w wywiadzie dla 'Dobrego Tygodnia'

