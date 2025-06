Aleksandra Karolina Wiśniewska-Uznańska to posłanka Koalicji Obywatelskiej, która zasiadła w Sejmie po raz pierwszy w 2023 roku. Ma 31 lat i jest politolożką oraz działaczką humanitarną. W wyborach parlamentarnych startowała z listy KO w okręgu łódzkim, zdobywając drugi najlepszy wynik.

Kim jest Aleksandra Wiśniewska-Uznańska? Kariera, wykształcenie, misje ONZ

Aleksandra Karolina Wiśniewska-Uznańska urodziła się w 1994 roku w Łodzi. Po ukończeniu pierwszej klasy liceum otrzymała stypendium i wyjechała do Włoch, gdzie zdała maturę. Następnie studiowała na London School of Economics, uzyskując tytuł licencjata z zakresu polityki i filozofii. Kolejny etap edukacji to Uniwersytet Oksfordzki, gdzie zdobyła tytuł magistra w dziedzinie polityki publicznej.

Wiśniewska-Uznańska od lat działa w sektorze pomocy humanitarnej. Angażowała się w misje ONZ w Grecji, Turcji i Jordanii, gdzie pomagała uchodźcom. W Iraku i Jemenie niosła pomoc ofiarom wojny, a w tym ostatnim kraju pełniła funkcję szefowej polskiej misji humanitarnej. Od 2023 roku jest także pełnomocnikiem pro bono prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej ds. zaangażowania obywatelskiego.

Kontrowersyjna przeszłość ojca — kto stoi za marką Top Secret?

Ojcem Aleksandry Wiśniewskiej-Uznańskiej jest Radosław Wiśniewski, znany łódzki biznesmen, który założył spółkę Redan — odpowiedzialną za znaną markę odzieżową Top Secret. W 2004 roku znalazł się na 51. miejscu listy najbogatszych Polaków według magazynu „Wprost”.

Radosław Wiśniewski jest również założycielem fundacji „Happy Kids”, prowadzącej 17 rodzinnych domów dziecka. Działa także w branży hotelarskiej oraz zasiada w radzie fundacji JiM, wspierającej osoby ze spektrum autyzmu.

Jego nazwisko pojawiło się w mediach w związku z poważnymi oskarżeniami. W 2004 roku został oskarżony o wręczanie łapówek funkcjonariuszom Straży Celnej. Według ustaleń prokuratury przekazał łapówki w zamian za odstępowanie od kontroli celnej, pomoc przy dokumentach oraz zwalnianie zajętego towaru. Przyznał się do wręczenia korzyści majątkowych w wysokości 37 tysięcy dolarów i 25 tysięcy złotych.

Majątek posłanki. Ile warta jest Aleksandra Wiśniewska-Uznańska?

Majątek Aleksandry Wiśniewskiej-Uznańskiej budzi spore emocje. Posłanka wykazała, że posiada ponad 386,2 tysiąca złotych oszczędności w walucie polskiej oraz 2190 dolarów amerykańskich, co daje równowartość około 8,7 tysiąca złotych.

Wiśniewska-Uznańska jest właścicielką mieszkania o powierzchni 132,88 m², którego wartość szacowana jest na około 1,3 miliona złotych. Dodatkowo posiada spółdzielcze prawo własności do drugiego mieszkania o powierzchni 52,77 m², wartego około 280 tysięcy złotych.

Miłość na orbicie — ślub z uczestnikiem misji Ax-4

Na początku 2025 roku Aleksandra Wiśniewska-Uznańska poślubiła Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego — uczestnika misji kosmicznej Ax-4. Para zawarła związek małżeński 2 stycznia 2025 roku podczas kameralnej ceremonii w Łodzi. Wcześniej, latem, zaręczyli się w Teksasie. Po ślubie przyjęli dwuczłonowe nazwiska Uznańscy-Wiśniewscy.

Wiśniewska towarzyszyła mężowi podczas przygotowań do misji Ax-4 i dzielnie go wspierała. Start misji nastąpił o godzinie 2.31 czasu lokalnego w środę (8.31 czasu polskiego).

Łódź jako centrum życia i kariery Wiśniewskiej-Uznańskiej

Aleksandra Wiśniewska-Uznańska silnie związana jest z Łodzią — to tu się urodziła, tu mieszka i tu prowadzi działalność polityczną i społeczną. Z Łodzi startowała do Sejmu, zdobywając mandat poselski. Tu również pełni funkcję pełnomocnika prezydent miasta ds. zaangażowania obywatelskiego.

W Łodzi odbyła się również jej ceremonia ślubna. Miasto to stanowi nie tylko centrum jej życia rodzinnego, ale również działalności publicznej i zawodowej.

