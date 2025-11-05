Ewa Dubieniecka to starsza córka Marty Kaczyńskiej i Marcina Dubienieckiego, wnuczka tragicznie zmarłych prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej. Urodziła się w 2003 roku, co oznacza, że w 2025 roku ma 22 lata. Przez długi czas pozostawała z dala od medialnego szumu. W odróżnieniu od swojej matki, która wielokrotnie pojawiała się w centrum zainteresowania, Ewa prowadziła dotąd życie w cieniu kamer. Wszystko zmieniło się niedawno, gdy na jaw wyszło, że rozpoczęła karierę w branży modowej i wyjechała do Korei Południowej.

Córka Marty Kaczyńskiej robi karierę w Korei Południowej

Ewa Dubieniecka zdecydowała się opuścić Polskę i rozpocząć nowy etap życia w Azji. Jej wybór padł na Koreę Południową – kraj o rosnącej popularności wśród młodych ludzi szukających edukacji i zawodowych możliwości. To tam postanowiła kontynuować edukację i jednocześnie rozpoczęła pracę jako modelka. W sieci pojawiły się zdjęcia z jej profesjonalnej sesji fotograficznej. Na jednym z nich Ewa pozuje z zamyśloną miną, w subtelnym makijażu, który podkreśla jedynie oczy. Na innym ma zamknięte oczy, emanując spokojem i delikatnością.

Córka Marty Kaczyńskiej postąpiła wbrew rodzicom

22-letnia Ewa Dubieniecka nie tylko rozwija się w modelingu, ale też postawiła na solidne wykształcenie. Studiuje na Yonsei University – prywatnym chrześcijańskim uniwersytecie badawczym w Korei Południowej. Wybór tej prestiżowej uczelni nie był zgodny z oczekiwaniami jej rodziny. Jak informował magazyn „Dobry Tydzień”, ojciec Ewy, Marcin Dubieniecki, próbował przekonać ją do kontynuowania nauki w Londynie. Rodzice chcieli, by dziewczyna skończyła edukację w Wielkiej Brytanii i dopiero później pomyślała o kolejnym etapie studiów. Jednak Ewa podjęła samodzielną decyzję i postawiła na kierunek, który według niej daje większe możliwości rozwoju. To właśnie w Seulu zaczęła realizować swoją wizję przyszłości – jednocześnie zdobywając wykształcenie i rozwijając się w świecie mody.

Internauci widzą podobieństwo do Marii Kaczyńskiej

Publikacja zdjęć z sesji Ewy Dubienieckiej wzbudziła ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci zareagowali entuzjastycznie, a wiele komentarzy odnosiło się do jej urody i podobieństwa do Marii Kaczyńskiej. Pojawiły się opinie w rodzaju: „Piękna kobieta. Dbaj kochana o swoją indywidualność, jesteś wyjątkowa”, „Piękna i subtelna”, czy „Bardzo podobna do swojej babci”. Zachwyceni użytkownicy podkreślali naturalną urodę i klasę Ewy. Tak pozytywny odbiór pokazuje, że wnuczka Lecha Kaczyńskiego ma szansę na prawdziwą karierę w modelingu.

