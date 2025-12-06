W sobotnim wydaniu programu "Pytanie na śniadanie" widzowie mieli okazję zobaczyć Karolinę Wajdę. Córka legendarnej aktorki Beaty Tyszkiewicz została zaproszona do studia TVP2, gdzie podczas rozmowy z prowadzącymi nawiązała do swojej mamy.

Beata Tyszkiewicz wycofała się z życia publicznego

Przypomnijmy, że Beata Tyszkiewicz, ikona polskiego kina, znana z wielu wybitnych ról filmowych i legendarna jurorka programu "Taniec z gwiazdami", od kilku lat pozostaje z dala od świateł reflektorów. Aktorka, ceniona za swój styl i charyzmę, zdecydowała się na wycofanie z życia publicznego i sama nie przekazuje żadnych nowych wieści na swój temat. Od czasu do czasu nowymi informacjami dzieli się jedynie jej córka, Karolina Wajda.

Karolina Wajda w "Pytaniu na śniadanie" zwróciła się do Beaty Tyszkiewicz

Podczas rozmowy w "Pytaniu na śniadanie" zapytano Karolinę Wajdę o to, co słychać u jej mamy i jak ma się jej zdrowie. Córka Beaty Tyszkiewicz podziękowała za zainteresowanie, a następnie zwróciła się do swojej mamy na wizji:

Jeżeli nas ogląda, to serdecznie ją pozdrawiam. - powiedziała Karolina Wajda

Następnie przekazała, że zaraz po programie zamierza odwiedzić swoją mamę.

Właśnie sobie pomyślałam, że jej mi tu dzisiaj brakuje, spodobałoby jej się nowe studio i nowe miejsce, bo mama często przychodziła do ,,Pytania na śniadanie''. Zaraz po programie jadę do niej w odwiedziny - dodała

Karolina Wajda o swojej ścieżce zawodowej

W dalszej części rozmowy Karolina Wajda opowiedziała o swojej ścieżce zawodowej. Choć została wychowana w artystycznej rodzinie, nie poszła drogą filmowej kariery swoich rodziców. Dlaczego?

Jak dla mnie nazwisko zawsze było dobrodziejstwem i też myślę, że nie jest heroizmem to, że jakby nie poszłam drogą filmową. Rozstanie z filmem było trudne, bo ja bardzo lubię tę atmosferę, ludzi wszystkich, artystów, również ekipę filmową, dlatego uczestniczyłam w produkcjach filmów, nawet powiem, że bardziej mnie bawiła ta część z tyłu kamery. (...) Wcale by nie było łatwiej kroczyć drogą rodziców - dodała

Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

