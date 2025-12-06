Córka Beaty Tyszkiewicz przekazała wieści ws. mamy. Zwróciła się do niej w "Pytaniu na śniadanie"
Beata Tyszkiewicz od lat nie pokazuje się w sferze publicznej. Teraz jej córka, Karolina Wajda pojawiła się w „Pytaniu na śniadanie” i podczas rozmowy wspomniała o swojej mamie i zwróciła się do niej na wizji.
W sobotnim wydaniu programu "Pytanie na śniadanie" widzowie mieli okazję zobaczyć Karolinę Wajdę. Córka legendarnej aktorki Beaty Tyszkiewicz została zaproszona do studia TVP2, gdzie podczas rozmowy z prowadzącymi nawiązała do swojej mamy.
Beata Tyszkiewicz wycofała się z życia publicznego
Przypomnijmy, że Beata Tyszkiewicz, ikona polskiego kina, znana z wielu wybitnych ról filmowych i legendarna jurorka programu "Taniec z gwiazdami", od kilku lat pozostaje z dala od świateł reflektorów. Aktorka, ceniona za swój styl i charyzmę, zdecydowała się na wycofanie z życia publicznego i sama nie przekazuje żadnych nowych wieści na swój temat. Od czasu do czasu nowymi informacjami dzieli się jedynie jej córka, Karolina Wajda.
Karolina Wajda w "Pytaniu na śniadanie" zwróciła się do Beaty Tyszkiewicz
Podczas rozmowy w "Pytaniu na śniadanie" zapytano Karolinę Wajdę o to, co słychać u jej mamy i jak ma się jej zdrowie. Córka Beaty Tyszkiewicz podziękowała za zainteresowanie, a następnie zwróciła się do swojej mamy na wizji:
Jeżeli nas ogląda, to serdecznie ją pozdrawiam.
Następnie przekazała, że zaraz po programie zamierza odwiedzić swoją mamę.
Właśnie sobie pomyślałam, że jej mi tu dzisiaj brakuje, spodobałoby jej się nowe studio i nowe miejsce, bo mama często przychodziła do ,,Pytania na śniadanie''. Zaraz po programie jadę do niej w odwiedziny
Karolina Wajda o swojej ścieżce zawodowej
W dalszej części rozmowy Karolina Wajda opowiedziała o swojej ścieżce zawodowej. Choć została wychowana w artystycznej rodzinie, nie poszła drogą filmowej kariery swoich rodziców. Dlaczego?
Jak dla mnie nazwisko zawsze było dobrodziejstwem i też myślę, że nie jest heroizmem to, że jakby nie poszłam drogą filmową. Rozstanie z filmem było trudne, bo ja bardzo lubię tę atmosferę, ludzi wszystkich, artystów, również ekipę filmową, dlatego uczestniczyłam w produkcjach filmów, nawet powiem, że bardziej mnie bawiła ta część z tyłu kamery. (...) Wcale by nie było łatwiej kroczyć drogą rodziców
