Obecność Nergala w programie „The Voice of Poland” budzi ogromne kontrowersje wśród coraz większej grupy osób i organizacji. Obecność Darskiego w telewizji publicznej skrytykowali już: Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, biskup Wiesław Mering oraz biskup Sławoj Leszek Głódź. Wszyscy wystosowali oficjalne pisma do władz TVP w których żądają usunięcia muzyka z show.

Okazuje się, że Nergal naraził się również politykom! Przedstawiciel Prawicy Rzeczypospolitej pochwalił i przyłączył się do apelu biskupów. W swoim oświadczeniu Marek Jurek skrytykował pomysł zatrudnienia byłego narzeczonego Dody w muzycznym programie.

- Prawica Rzeczypospolitej wyraża uznanie abp Sławojowi Leszkowi Głódziowi i bp Wiesławowi Meringowi za odważny sprzeciw wobec promowania przez państwową telewizję człowieka, który sam siebie uczynił symbolem nienawiści antychrześcijańskiej… Wzywamy władze TVP do odwołania decyzji, która wywołała słuszny sprzeciw chrześcijańskiej opinii publicznej w Polsce. Jeśli tego nie zrobią- będzie to oznaczać kolejne działanie na szkodę telewizji publicznej i władze TVP same będą odpowiadać za spadek wpływów abonamentowych- napisał w oświadczeniu Marek Jurek.

Lider Prawicy wyraził również chęć zmiany prawa, które „będzie chronić społeczeństwo przed aktami nienawiści i pogardy antychrześcijańskiej”.

Czy władze TVP ugną się pod napływem kolejnych apeli?

