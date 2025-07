Podczas koncertu zespołu Coldplay w Gillette Stadium w Foxborough (Massachusetts, USA) doszło do niecodziennej sytuacji. Tzw. „kiss cam” uchwycił Andy’ego Byrona – CEO amerykańskiej firmy technologicznej Astronomer – oraz Kristin Cabot, szefową HR tej samej firmy. Para została pokazana na ekranie w momencie, gdy byli objęci, ale na widok swojej twarzy na jumbotronie natychmiast się odsunęli i próbowali się ukryć. Wideo z tej sceny błyskawicznie stało się viralem w sieci, wywołując lawinę komentarzy i podejrzeń o romans między pracownikami wysokiego szczebla firmy Astronomer.

Na wydarzenie zareagował sam Chris Martin – wokalista zespołu Coldplay, który skomentował sytuację ze sceny: „Albo mają romans, albo są nieśmiali.” Komentarz frontmana tylko dolał oliwy do ognia, napędzając lawinę spekulacji w sieci.

Wideo z „kiss cam” rozprzestrzeniło się z zawrotną prędkością w mediach społecznościowych. Internauci analizowali zachowanie bohaterów nagrania klatka po klatce, próbując wyczytać z ich reakcji potwierdzenie dla krążących podejrzeń.

Andy Byron pełni funkcję CEO firmy Astronomer od lipca 2023 roku. Kristin Cabot dołączyła do firmy jako Chief People Officer w listopadzie 2024 roku. Obie osoby, uwikłane w medialną burzę, nie odniosły się publicznie do incydentu.

Sprawa zyskała dodatkowy wymiar, gdy w mediach społecznościowych pojawiły się zmiany w profilu żony Andy’ego Byrona – Megan Kerrigan Byron. Najpierw usunęła nazwisko męża ze swojego konta na Facebooku, a wkrótce potem całkowicie dezaktywowała swój profil.

Zachowanie Megan Kerrigan Byron wzbudziło wiele domysłów. Internauci szybko zauważyli, że kobieta zareagowała na incydent z koncertu nie tylko zmianą danych osobowych, ale także całkowitym zniknięciem z sieci. Jej decyzja została odebrana jako nieformalny komentarz wobec wydarzenia, które obiegło sieć.

Jak dotąd nie pojawiły się żadne oficjalne oświadczenia ze strony Megan Kerrigan Byron, co tylko podsyca medialne spekulacje i emocje towarzyszące tej historii.

Incydent z Coldplay stał się tak popularny, że później w sieci pojawiło się "oświadczenie" samego Byrona. Jednak, jak informuje "graziadaily.co.uk" rzecznik "Astronomera" podobno poinformował, że oświadczenie było fałszywe.

"Fałszywe oświadczenie" brzmiało następująco: