Co z Sylwestrem? Jest odpowiedź wiceministra zdrowia, spędzimy go tak, jak co roku?

Choć wiadomo już, że tegoroczne Święta Bożego Narodzenia spędzimy w o wiele mniejszym gronie, Polacy wciąż zastanawiają się, jak w obliczu epidemii koronawirusa będzie wyglądało wejście w nowy rok. Czy mniejszy, dobowy przyrost liczby zakażonych sprawi, że ten Sylwester nie będzie się wiele różnił od ubiegłorocznych? Jest najnowsza odpowiedź wiceministra zdrowia.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraśka w rozmowie z Polsat News skomentował bieżącą sytuację w Polsce oraz wypowiedział się na temat Sylwestra. Jak potwierdził, resort zdrowia przygotowuje się na trzecią falę koronawirusa, która w ocenie specjalistów ma nadejść w styczniu i lutym. Czy w obliczu nowych scenariuszy w nowy rok wejdziemy z jeszcze większymy, lub też mniejszymi obostrzeniami?

Jest jeszcze miesiąc do Sylwestra, na pewno nie będzie go można spędzić tak jak do tej pory, ale być może sytuacja tego dnia będzie radośniejsza niż to, co mamy w tej chwili - skomentował Waldemar Kraśka.