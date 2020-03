Co z próbną maturą i egzaminem ósmoklasisty 2020? Decyzja MEN

Epidemia koronawirusa wprowadziła sporo zamieszania do naszego życia codziennego. Zamknięte zostały restauracje, kina, szkoły. We wtorek Minister Zdrowia oraz premier ogłosili, że taka sytuacja potrwa przynajmniej do świąt wielkanocnych.

Wiele rodziców zastanawia się, jak będą wyglądały egzaminy uczniów, którzy w tym roku mają przystąpić do matury lub testu dla ósmoklasistów. MEN ogłosił właśnie swoją decyzję dotyczącą próbnych terminów. W jaki sposób zostaną przeprowadzone te egzaminy i kiedy się odbędą?

W jaki sposób odbędą się próbne matury i egzamin ósmoklasisty 2020?

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję w sprawie próbnych matur oraz egzaminu ósmoklasisty. Okazuje się, że uczniowie przystąpią do nich przez internet. W dniu egzaminów odpowiednie arkusze zostaną udostępnione na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jednocześnie MEN uspokaja, że testy mają jedynie charakter próbny i zostaną przeprowadzone, aby każdy uczeń mógł poćwiczyć i sprawdzić swoją wiedzę przed właściwym egzaminem.

Chcemy dać szansę uczniom, aby mimo obecnej sytuacji, mogli przeprowadzić próbny egzamin, mogli wziąć udział w tych egzaminach. Też chcemy zaangażować w to nauczycieli, którzy będą w stanie ocenić te zadania - mówi w rozmowie z RMF FM rzeczniczka resortu Anna Ostrowska.

Próbny egzamin ósmoklasistów odbędzie się w dniach 30 marca i 1 kwietnia. Natomiast próbna matura od 2 do 8 kwietnia.

Kiedy odbędą się matury i egzamin ósmoklasisty 2020?

Sporo osób zadaje sobie pytanie, jak będą wyglądały właściwie testy. Przypomnijmy, że egzamin ósmoklasisty 2020 został zaplanowany na termin od 21 do 23 kwietnia, zaś matura 2020 ma wystartować 4 maja. Na razie MEN nie ogłosił żadnych zmian. Wszystko jednak zależy od tego, jak będzie się rozwijała epidemia koronawirusa w Polsce.

Sądzicie, że egzaminy próbne przez internet to dobry pomysł? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!