Wszystkich Świętych 2020. W tym roku jednak nie odwiedzimy grobów bliskich? Jest komentarz premiera!

W piątek 23. października odbyła się konferencja prasowa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, na której zostały przedstawione nowe obostrzenia. Wśród pytań od dziennikarzy nie zabrakło tego o zbliżających się Wszystkich Świętych - czy będą wdrożone jakieś konkretne restrykcje na ten dzień? Premier odpowiedział. Sprawdźcie szczegóły.

Co z obostrzeniami na Wszystkich Świętych? Premier zabrał głos

Pandemia koronawirusa w Polsce niestety nie zwalnia tempa, a wręcz przeciwnie - nabiera na sile. Od kilku tygodni odnotowujemy gwałtowny przyrost zakażeń i niemalże codziennie padają kolejne rekordy. Tylko w piątek 23. października przybyło ponad 13 tysięcy nowych przypadków zachorowań na koronawirusa.

Podczas piątkowej konferencji z udziałem premiera, poznaliśmy nowe obostrzenia, które wchodzą w życie od soboty 24. października. Wiemy już, że w godzinach od 8 - 16 przemieszczanie się osób do 16 r.ż. będzie mogło odbywać się tylko pod opieką dorosłego. Ponadto pojawiło się zalecenie, aby seniorzy powyżej 70 r.ż., nie opuszczali swoich domów, jeśli nie jest to konieczne do załatwienia spraw niezbędnych do życia codziennego.

Jak wiadomo już za niewiele ponad tydzień Wszystkich Świętych - dzień, kiedy tłumnie odwiedzamy groby naszych najbliższych. Podczas konferencji padło pytanie od jednego z dziennikarzy właśnie w tym temacie. Czy rząd ma już jakiś plan? Kiedy dowiemy się oficjalnie, czy cmentarze pozostaną otwarte, czy jednak zostaną zamknięte.

Mateusz Morawiecki poinformował krótko, że wszystkie decyzje dotyczące Wszystkich Świętych, zostaną przekazane w przyszłym tygodniu, czyli na kilka dni przed świętem. Jednego jednak możemy być pewni - jeśli cmentarze pozostaną otwarte, to według zaleceń powinniśmy rozbić nasze wizyty na cmentarzach na kilka dni, aby nie gromadzić się tylko jednego dnia. Dodatkowo oczywiście musimy pamiętać o obowiązku zasłaniania ust i nosa.

W przyszłym tygodniu poznamy decyzje dotyczące obostrzeń lub zaleceń na Wszystkich Świętych.