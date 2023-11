1 z 7

Jessica Ziółek i Arkadiusz Milik w Neapolu

Arkadiusz Milik wraca do zdrowia po poważnej kontuzji, której doznał we wrześniu. Nasz reprezentant zerwał wiązadło w prawym kolanie. Piłkarz przeszedł operację w Rzymie i obecnie jest w trakcie rehabilitacji. Napastnik SSC Napoli i reprezentacji Polski wykorzystuje czas wolny na romantyczne spacery z ukochaną Jessiką Ziółek. Na najnowszym zdjęciu dziewczyna Arkadiusza Milika siedzi mu na kolanach, a to chyba najlepszy dowód, że piłkarz ma się coraz lepiej. :)

