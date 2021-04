Co z komuniami i weselami w maju? Jest niepokojący komentarz doradcy premiera ds. COVID-19! 

Prof. Andrzej Horban na antenie radia RMF FM odpowiedział na pytanie o łagodzenie obostrzeń i możliwość organizowania komunii i ślubów w maju. Czy wkrótce w Polsce będzie można organizować większe rodzinne uroczystości? Co z restauracjami? Jest komentarz doradcy premiera ds. koronawirusa. Sprawdźcie, co powiedział prof. Andrzej Horban!

W maju będzie luzowanie obostrzeń?

Lockdown w Polsce wciąż trwa. Niestety, przez trzecią falę pandemii koronawirusa w naszym kraju wciąż obowiązuje wiele obostrzeń- zamknięte są szkoły, kina, teatry, restauracje i galerie handlowe. Dziś z pewnością wszyscy rodzice dzieci, które szykują się do pierwszej komunii świętej i młode pary, które planowały ślub w maju zastanawiają się, czy będą mogli zaprosić swoje rodziny na przyjęcie do restauracji. Koniec kwietnia zbliża się wielkimi krokami, ale czy z maju nastąpi luzowanie obostrzeń? Będzie można organizować imprezy z większą liczbą gości? Prof. Andrzej Horban na antenie RMF FM nie dał jednoznacznej odpowiedzi.

Maj jest dość długi. Wszystko zależy od tego, jak będzie ewoluowała epidemia. Jeżeli będzie nam nadal rześko opadało i warunki pogodowe będą sprzyjały to można zacząć powoli myśleć o rozmrażaniu. Dyskusja, czy robić to teraz, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie, jest dyskusją trochę akademicką- mówił doradca premiera ds. COVID-19. (...) jeszcze nie wiemy, co będziemy doradzać, wszystko zależy od pilnej obserwacji trendów- dodał.

Co ciekawe, do sprawy ewentualnego odmrażania gospodarki odniósł się również Mateusz Morawiecki. Premier podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Lublinie zapowiedział, że być może dzięki szczepieniom uda się odmrozić gospodarkę za kilka tygodni. Według premiera zbliżamy się do przełomu, który "może w najbliższych tygodniach doprowadzić do tego, że wreszcie na przełomie maja i czerwca będzie można znaczną część gospodarki odmrażać".

Czy to oznacza, że lockdown w całej Polsce zakończy się dopiero pod koniec maja lub na początku czerwca?

Zobacz także: Nie tylko brak węchu i smaku. Dorota Gardias zdradziła, jakie teraz odczuwa skutki koronawirusa

Doradca premiera przyznał, że wciąż nie wiadomo, czy w maju będzie można organizować większe uroczystości rodzinne w restauracjach.

East News

Z kolei Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej stwierdził, że odmrażanie gospodarki może nastąpić na przełomie maja i czerwca.